22 Şubat 2020 Cumartesi

Kostadinov Başkanlığa Aday


Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Bulgaristan'ın iç sahada İngiltere'ye karşı aldığı 6-0lık yenilgi ve maçın da ırkçı tezahüratlar nedeniyle bir kaç durması neticesinde oluşan kriz sonrası Federasyon başkanı Borislav Mihailov istifa etmiş, yerine geçici olarak başkan yardımcısı Mihail Kasabov seçilmişti. Haziran başında yapılacak Federasyon Başkanlığı seçimleri için henüz kimse adaylığını açıklamazken, Bulgar medyasında  Emil Kostadinov'un ilk aday olarak yakın zamanda ortaya çıkacağı belirtiliyor. Kostadinov dışında Stilian Petrov ve Dimitar Berbatov'un da başkanlık için yarışması bekleniyor.

Yazı: ultras/Movement Saat 11:51

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