17 Şubat 2020 Pazartesi

Zero Tolerance

CSKA Sofya taraftarı Levski karşısında "İyi Geceler Sol Taraf" derken...

Yazı: ultras/Movement Saat 12:32

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