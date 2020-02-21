21 Şubat 2020 Cuma
Galatasaray'ın Çocuğu Mert Hakan Yandaş
Galatasaray'ın Alanyaspor'la Ali Sami Yen'de oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında deplasman ekibinin hocası Erol Bulut'un Fatih Terim'e karşı yaptığı "sevinç?!" hareketi çok konuşulmuş, Hasan Şaş'ın tepkisine de Erol Bulut "Muhattabım değilsin" diyerek konuyu daha da alevlendirmişti.
Biz o mevzu orada kaldık diye bilirdik ama bu akşam oynanan Sivasspor- Alanyaspor maçında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Mert Hakan Yandaş gol sevincini Alanyaspor kulübesi önünde teknik direktör Erol Bulut'un karşısında aynı onun Fatih Terim'e yaptığı gibi kutlayıvermiş...
Fatih Terim'in sadece Galatasaray futbol takımı teknik direktörü olmadığını, ondan da öte olduğunu Erol Bulut bu şekilde öğrenmişken, sene sonunda Hakan Mert'i bir şekilde transfer etmek bu yönetimin boynunun borcudur...
Yazı: ultras/Movement Saat 21:59
Dosya: Alanyaspor, Futbolcu, O An, Sivasspor
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder