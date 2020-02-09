9 Şubat 2020 Pazar
Berke Özer Kural Bilmez Mi?
Altınordu'nun "geleceği parlak" diyerek Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya sattığı ve şimdi de sarı-lacivertlilerin Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığı Berke Özer, dünkü Fenerbahçe-Alanyaspor maçı esnasında yukarıdaki tweeti paylaşmış. "Yazık" demiş genç kaleci, "çok yazık" maçın hakemi Ümit Öztürk'ün penaltı vuruşunu tekrar ettirmesine. Aslında Ümit Öztürk değil VAR başındaki hakem uyarmıştı kendisini kaleci Altay'ın kale çizgisini erken terk etmesinden dolayı. Çok büyük ihtimal tribünlerde değildi Berke, VAR hakemi gibi, bizler gibi televizyondan seyrediyordu maçı ve mevkidaşının kural ihlali yaptığını görmüştü... Ama karara itiraz eden bir tweet atmıştı... Neden?
Kural mı bilmiyordu Berke? Ki buna hiç ihtimal veremiyorum. Ekmek parası kazandığı oyunun kurallarını bilmek zorunda ki, bizim buralarda öğrenmediyse bile Belçika gibi futbola oldukça ciddi yaklaşan bir ülkede, kim bilir kaç defa kendisine ve takım arkadaşlarına futbol oyun kuralları dersi anlatılmıştır...
Diğer bir cevap ise "sempatik" gözükmek adına doğru bildiği kurala itiraz etmiş olması... O zaman burada Altınordu Futbol Akademisi'nin manifestosu çöker: Hani siz iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştiriyordunuz? Bir yerlere hoş gözükmek adına sahadaki hakemi taraftarın önüne atmak iyi birey ya da iyi vatandaş oluyor mu? Cevap belli...
Milli takımın bütün alt kademelerinde oynamış bir futbolcu, yeteneği ile bir yerlere gelmek yerine böyle "küçük hesaplara" girerse, biz de gelecek adına kendisinden çok da ümitli olmayalım...
Harcama kendini Berke...
Yazı: ultras/Movement Saat 14:54
Dosya: KaralamacA
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