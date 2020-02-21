21 Şubat 2020 Cuma
Hooligan Hakem
Premier Ligin ünlü hakemlerinden Mike Dean, Peter Crouch'un "That Peter Crouch Podcast" adlı yayınına konuk oldu ve oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu. 51 yaşındaki hakem, taraftarı olduğu Tranmere Rovers'ın maçlarına gittiğinde tam bir hooligan gibi davrandığını ve bazen de "kafayı sıyırdığını" belirtti. "Deplasmanlarda rakip tribüne yakın olmayı tercih ediyorum" derken, hiç hakeme küfrettin mi sorusuna da "Evet, bunu bir kaç kez yaptım, kendimi tutamadım" diye cesurca itiraf etti.
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