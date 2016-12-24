Bazen bir faulde ve kornerde, ama kesinlikle penaltı pozisyonlarında ya da sarı ve kırmızı kartlarda hakemin etrafı futbolcularla kaynıyor, hakem neredeyse nefes alamayacak duruma geliyor. Kimi zaman haklı olsa da topçular bu isyanlarında, çoğu kez bunu alışkanlık hale getirenler de var, ıvır zıvıra itiraz edip, seyirciyi de galeyana getirip, sonraki pozisyonlar için hakemi etkilemeye çalışıyor. FIFA da bu nahoş görüntüden rahatsız olmuş ki, yakın zamanda yeni bir kuralı futbolla tanıştırmanın çalışmalarına başlamış bile. FIFA'nın teknik geliştirme danışmanı olarak görev yapan efsane golcü Marco van Basten, BBC'ye yaptığı açıklamada " Oyuncuların davranışlarını geliştirmek ve hakeme olan saygıyı arttırmak için bazı çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de hakemle sadece takım kaptanlarının konuşacak olması. Tıpkı Rugby sporunda olduğu gibi. Futbol duygusal bir oyundur ama futbolcular duygularını kontrol edebilmelidir." İngiltere Futbol Federasyonu sezon başında hakeme karşı el kol hareketi yapan ya da kötü kelimeler kullananlara kırmızı kart gösterilmesi konusunda planlar içinde olduklarını belirtmişti. van Basten'in dillendirdiği bu çalışma gerçekleşirse, Caner'den Emre Belözoğlu'na, Volkan Şen'den Alper Potuk'a bir çok topçunun çok canı yanacaktır.
24 Aralık 2016 Cumartesi
Futbola Yeni Kural:İtiraz Edene Kırmızı Kart
Bazen bir faulde ve kornerde, ama kesinlikle penaltı pozisyonlarında ya da sarı ve kırmızı kartlarda hakemin etrafı futbolcularla kaynıyor, hakem neredeyse nefes alamayacak duruma geliyor. Kimi zaman haklı olsa da topçular bu isyanlarında, çoğu kez bunu alışkanlık hale getirenler de var, ıvır zıvıra itiraz edip, seyirciyi de galeyana getirip, sonraki pozisyonlar için hakemi etkilemeye çalışıyor. FIFA da bu nahoş görüntüden rahatsız olmuş ki, yakın zamanda yeni bir kuralı futbolla tanıştırmanın çalışmalarına başlamış bile. FIFA'nın teknik geliştirme danışmanı olarak görev yapan efsane golcü Marco van Basten, BBC'ye yaptığı açıklamada " Oyuncuların davranışlarını geliştirmek ve hakeme olan saygıyı arttırmak için bazı çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de hakemle sadece takım kaptanlarının konuşacak olması. Tıpkı Rugby sporunda olduğu gibi. Futbol duygusal bir oyundur ama futbolcular duygularını kontrol edebilmelidir." İngiltere Futbol Federasyonu sezon başında hakeme karşı el kol hareketi yapan ya da kötü kelimeler kullananlara kırmızı kart gösterilmesi konusunda planlar içinde olduklarını belirtmişti. van Basten'in dillendirdiği bu çalışma gerçekleşirse, Caner'den Emre Belözoğlu'na, Volkan Şen'den Alper Potuk'a bir çok topçunun çok canı yanacaktır.
Yazı: ultras/Movement Saat 22:39
Dosya: KaralamacA
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