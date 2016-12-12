Galatasaray:3-1:Gaziantepspor

Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası meydana gelen hain saldırının acısı daha çok tazeyken bu satırlarda futbol yazmak manasız, anlamsız, boş, bomboş...
Türkiye Futbol Federasyonu liglere ara verebilirdi ama Teröre İnat Hayatın Devam ettiğini göstermek için maçlar oynandı, oynandı oynanmasına da atılan gollerde, yenilen gollerde ne sevindik, ne üzülebildik...
Yasin hattrick yapmış...
Galatasaray Başakşehir'e üç puan yaklaşmış...
Ne kadar manasız kalıyor şimdi maç konuşmak...
Keşke dün şehit olan o polisler, o masum gençler bugün anasının, babasının, eşinin, çocuğunun, sevdiğinin yanında olabilseydi...
Şehitlerin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun...
Şehitler ölmez, vatan bölünmez...
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Serkan Olguncan, İlker Takpak
GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 46 Sabri Sarıoğlu), Serdar Aziz (Dk. 62 Semih Kaya), Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski (Dk. 81 Eren Derdiyok)
GAZİANTEPSPOR: Gökhan Değirmenci, Muhammed İldiz, Elyasa Süme, Musa Nizam, Şenol Can, Kangwa (Dk. 61 Angan), Miranda (Dk. 74 Orkan Çınar), Mohomed, Larsson, Doğanay Kılıç (Dk. 69 Putsila), Ghilas
GOLLER: Dk. 12, 66 ve 90+5 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 74 Elyasa Süme (Gaziantepspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Mohomed (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Kangwa, Dk. 42 Doğanay Kılıç, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor), Dk. 25 Bruma, Dk. 46 Podolski, Dk. 86 Selçuk İnan, Dk. 87 Sneijder (Galatasaray)
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