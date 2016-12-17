Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Aziz Yıldırım

Bu haberi yeni gördüm de hiç şaşırmadım doğrusu. Fenerbahçe basketbol takımı, takımın hocası Obradovic'le sözleşme yenilerken, Aziz Yıldırım şöyle bir söz sarf etmiş:
"Obradovic’in Milli takımı da çalıştırmasını isterdim. Benim gönlümden geçen aynı zamanda milli takımı da çalıştırmasıdır."
Yurdum basketbol camiası Zeljko Obradoviç'e "ilah" gibi taptığı için içlerinden "ah keşke" geçirmişlerdir de, bir spor kulübü başkanının görevde seçilmiş bir başkan varken, "başkan gibi" ulusal takıma hoca atamasına ses çıkarmayı akıllarına getirmemişler ne yazık ki...
Ne tuhaf ki ayni Aziz Yıldırım'ın daha önce de Ergin Ataman'la ilgili şu çıkışını da hatırlıyoruz: "Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı'nı aradım. Ergin Ataman eğer milli takıma devam ederse, Fenerbahçe milli takımdaki oyuncularını göndermeyecek, çekecek. Oyunculara da kulübe de ceza versinler. Ergin Ataman ya Galatasaray ya da milli takımın antrenörü olacak. Aksi olursa milli takıma oyuncu göndermeyeceğim."
Dün ne diyordu Aziz "Bey" "Ya orayı çalıştıracak ya burayı",
peki bugün ne diyor:"İki tarafı da çalıştırsın benim hocam"
Eğer Hidayet Türkoğlu bizim kadar bu tip "çıkışlardan" rahatsız olmayacaksa, hazır Ömer Onan da Genel Koordinatör olmuşken, bıraksın başkanlığı, Aziz Yıldırım hem Fenerbahçe başkanı, hem federasyon başkanı, Obradoviç de hem Fenerbahçe hocası hem de milli takım çalıştırıcısı olsun...
Nasıl iyi mi?
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