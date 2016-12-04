"Sakatlandığımda çok üzülmüş, Tanrıyı sorgulamış ve eşime 'Neden ben?' diye ağlayarak sormuştum. Şimdi görüyorum ki, Tanrı benim yaşamamı istemiş. Ama düşen uçakta hayatını kaybeden arkadaşlarımı düşününce, buna nasıl sevineyim ki? Tanrı eğer beni koruduysa, onları neden korumadı? Benim hayatımı bağışlamasının mantıklı bir sebebini bulamıyorum"
Moises Santos
Chapecoense'li Futbolcu
Sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarının hayatını kaybettiği uçakta yer almamasını sorgularken
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder