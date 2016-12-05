5 Aralık 2016 Pazartesi
Kasımpaşa:1-2:Galatasaray
Başakşehirspor'un Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la puanları paylaşmasının ardından sıradan bir üç puandan ziyade "zirvede ya tamam ya devam" maçı haline gelmişti Galatasaray için Kasımpaşaspor maçı. Fikstür de fena değildi, Kasımpaşa deplasmanı, ardından içeride Gaziantepspor maçı... Bursaspor'dan alınan üç puandan sonra altı puan kolayca haneye yazılabilirdi... Bu gece işin ayrısı başarıldı, üç puan alındı, sıralamada üçüncülüğe çıkıldı da rahat başlayan maç, nedendir bilinmez "kalbin iki kat kan pompalamasıyla" sona erdi...
Bursa maçında harika bir oyunla, 3 puanı kapan Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, cezası biten "has" sol açık Carole dışında kazanan takımı bozmamıştı. Oyuncular da hocalarını haksız çıkarmadılar ve daha 5. dakikada tabelayı Sneijder-Podoslki işbirliği ile kazanılan golle değiştirdiler. Ev sahibinin Muslera'nın kalesine gidecek hali yoktu da sarı-kırmızılılar farkı ikiye yada üçe çıkarmak varken manasızca vites küçülttüler, oyunu rölantiye aldılar. Hal böyle olunca mavi beyazlılar da "acaba" diyerek ufaktan ufaktan eşitliği aramaya başladılar. Ama takımlar soyunma odasında nefeslenmeye giderken, ne onların ne de Galatasaray'ın akıllarda kalacak bir pozisyonu yoktu.
Soyunma odasından Galatasaray yine istekli döndü, farkı arttıracak pozisyonlar da buldu da, maçın iyilerinden Serdar'ın sektirdiği topta "maçın kötülerinden" Sabri'nin ağır kalmasıyla Kasımpaşalı Eduok, Muslera ile karşıya karşıya kaldı, ilk vuruşu Uruguaylı kaleci kurtardı ama Kasımpaşalı ikinci şansı harcamadı, skorda eşitliği sağladı. Beraberlikten tekrar galibiyete Galatasaray kolayca geçti ama nedense yine farkı ikiye çıkarmak varken, durdu, ağırlaştı, top çevirdi. Bu hafta derdimiz güzel oyundan ziyade üç puandı ama o puanları da Muslera'nın penaltı kurtarmasıyla haneye yazdırmamız bu hafta Jan Olde Riekerink'in idmanlarda en çok mesai harcayacağı işlerden olacaktır. On kişi kalmış rakibi üzerine saldırıp, üçüncü golü atmak varken, sarı kırmızılıların rehavetinden Mete Kalkavan'ın da "desteği" ile bitime 10 dakika kala ev sahibi kaptan Adem Büyük ile penaltı kazandı da, Süper Kupa maçından sonra ligde de Muslera kalesini gole kapadı, maçın adamı oldu... Ligin ilk haftalarındaki "Muslera tuttu, Bruma attı" formülüyle zirve yarışını sürdürmeye devam etti...
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 89 Ferhat Kiraz), Tunay Torun, Andre Castro, Eduok (Dk. 65 Koita), Adem Büyük (Dk. 83 Turgut Doğan Şahin)
GALATASARAY: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 89 Linnes), Sneijder (Dk. 90+3 Josue), Bruma, Podolski (Dk. 90+1 Eren Derdiyok)
GOLLER: Dk. 6 Podolski, Dk. 59 Bruma (Galatasaray), Dk. 53 Eduok (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Otigba (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 7 Serdar Aziz, Dk. 78 Hakan Balta (Galatasaray), Dk. 45 Sadiku, Dk. 87 Pavelka (Kasımpaşa)
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