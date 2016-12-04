4 Aralık 2016 Pazar
Suçlusun Arda
Son dakikada atılan gol ne kadar mutluluk veriyorsa golü kaydeden takıma, bir o kadar da acıdır kalesinden topu çıkaran için. Hele bir de tek farkla öndeyken, maçı kazanacakken yenildiyse o gol, hayal kırıklı bir o kadar da artar... Derbi de gerçekleşmişse bu anlattığım, siz varın hesap edin, sevincin ya da hüznün derecesini... Dün gece İspanya'nın "El Clasico"sunda ev sahibi Barcelona, bir çok gol kaçırıp, yine de üç puanı hanesine yazdıracakken, 90. dakikada Ramos'un kafa vuruşunda kalesinde gördüğü golle 1 puanla ayrılınca sahadan, Katalanların hocası Luis Enrique, faturayı tek kalemde kesmiş bizim topçuya: "Suçlusun Arda." Maç sonu basın mensuplarının karşısına geçen başarılı hoca "Biz teknik adamların işi oyunculara taktik vermek, sahadakilerin sorumluluğu da verilen taktiği uygulamaktır. Oyuncularıma faul yapmamalarını, özellikle de rakip oyuncunun sırtı dönükken çok dikkatli olmalarını söyledim. Onlara aktardıklarım çok açıktı ve hocaların taktikleri de kesindir. " derken, her ne kadar konuşmasının devamında kaçan puanlardan Arda'yı sorumlu tutmanın mantıksızlığından bahsetse de, gurbetçi oyuncumuzu Arena'da matadorların önüne çoktan atmıştı bile...
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