14 Kasım 2016 Pazartesi
Endüstriyel Futbola Taraftar Tokadı
"Endüstriyel futbolun" sevmediği işlerden biri de tribündeki pankartlardır. Taraftarın özenle bezenle, geceler gündüzler harcayarak hazırladıkları pankartlar "endüstriyel futbol"un gözbebeği "sponsorlar" için en büyük tehlikedir, zira tribünde tele, duvara, sete asılan bayrak ve pankart, firmanın reklamını kapatmaktadır. Hal böyle olunca, elini kolunu sponsora kaptırmış, para babasının kucağına oturmuş kulüpler de taraftarlarının onlar için hazırladığı pankartları önemsemeyip, "parayı veren düdüğü çalar"ın derdinde, sponsorların isteği ile asılan pankartları kaldırttırmaktadırlar. İngiltere'nin yarı amatör kulüplerinden Maidstone United'ın taraftarı da gittiği deplasmanda pankartlarının reklamların görünmesini engellediği gerekçesiyle tel örgülerden kaldırılması istenince, direnmemişler, kaldırmışlar pankartları ve "endüstriyel futbola" sağlam bir gol atmışlar... Selam olsun tribününü koruyanlara...
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1 yorum:
Dünyada yaşanan ekonomik kaos, futbol endüstrisini de sarsıyor.. Önümüzdeki dönemde futbol yeni bir anlam bulma çabasında olacak..
Öncelikle futbolun lokomotifi La liga'yı terk ediyor ve yeniden Adaya geçiyor. Brexit ile birlikte değerlendirildiğinde, bunu anlamlı buluyorum.. Belki yeniden Legia Varşova, Sparta Prag, Ferencvaros gibi ulusal düzeydeki takımların vitrine çıkışına tanık olabiliriz..
Bu arada derbi yazınızı da bekliyorum, ben kendi derbi yorumumu blogumda yayınladım, ve bu derbinin Futbolun değişen değerleri üzerinden tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray neydi, Derbi neydi, Futbol neydi, unutuyor muyuz??
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