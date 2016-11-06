Hakan Kutlu'nun Onurlu İstifası

"Osmanlıspor maçının devre arasında soyunma odamızda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle görevimden ayılmaya karar verdim. Öncelikle çok değerli bir başkan ile çalıştım. Kendisi 30 yıldır futbolun içinde ve takdir ettiğim yönetici. Ancak maçın devre arasında soyunma odasına inerek oyunculara taktik vermesini içime sindiremedim. Görevi bırakma nedenim sadece bu. Bunun dışında başka bir neden yok."
Hakan Kutlu
Kayserispor Eski Teknik Direktörü
Bırak soyunma odasında başkanın topçulara taktik vermesi, biz ne hocalar gördük maç esnasında başkandan telefonla talimat alan. O yüzden mesleğine sahip çıktığı için Hakan Kutlu'yu tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun...
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