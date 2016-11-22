Ultras Golenzo Röportajı

İki sene önce kurulan ve taraftarın hem tribünde hem de günlük yaşamda giydiği ürünler üreten Golenzo Ultras, yaz sezonunda çıkardığı t-shirtlerden sonra, sonbahar-kış döneminde ürettiği polarlar, maskeler, atkılar ve bayraklarla "şanına şan, namına nam" kattı desek yanılmış olmayız. Hal böyle olunca, biz de markanın üreticisi arkadaşları bulup, kendileriyle bir röportaj yaptık. Bakın bakalım Golenzo Ultras kimmiş, ne yaparmış, ne yapacakmış?
- Öncelikle sizi tanıyalım, Golenzo Ultras’ın yaratıcıları kimler, ne iş yapıyorlar?
Biz yaklaşık 3 sene önce bu konuda çalışmalar yapmaya başladık.Tribünden gelen kişiler olarak tribün kültürüne ilişkin ürünler tasarlamak ve üretmek bize heyecan ve zevk verdi. Hal böyle olunca duyduğumuz bu heyecanla devamını getirdik. Normalde birimiz sinema sektöründe diğerimiz ise hukuk alanında meslek sahibiyiz.
- Anlattığınız üzere ikinizin de “ekmek” yediğiniz işler farklı, peki tekstil işine nasıl merak sardınız? Taraftar için ürün üretme fikri nasıl doğdu?
Yukarıda da belirttiğimiz üzere tribünün içinden gelen kişiler olarak tribün kültürünü ve tribünlerin hassasiyetlerini iyi biliyoruz.Öncelikle kendi arkadaş çevremizin kullanması ve tribünde renk oluşturması için sweatshirt, atkı gibi ürünler tasarlayıp ürettirdik. Daha doğrusu ön ayak olduk. Dediğimiz gibi tasarladığımız ürünleri taraftarın üstünde görmek bizi mutlu etti ve zaman içinde bunu kurumsallığa dökmeyi düşündük ve vergi mükellefi olarak firmamızı resmen kurduk. Ofisimizi, showroomumuzu, atölyemizi oluşturduk. 2 yılı aşkın süredir kendi atölyemizde üretim yapmaktayız.
- Bu işe “yüreği koymak” önemlidir ya, severek ürettiğiniz bu ürünler için sizin mottonuz nedir?
Tabi ki tribünün içinden gelmek önemli. İşin romantikliğini hissetmek gerekiyor. Yoksa yapılan işler biraz yavan kalıyor. Zaten tribüncüler bu eksikliği hemen fark ediyor. Bunun dışında prensibimiz herkesin verdiği paranın karşılığını alması gerektiği. Sonuçta herkes başka şeylerden fedakarlık yapıp bu ürünlere para ayırıyor. Bu sebeple ürün kalitesini yüksek tutarak herkesin verdiği paranın hakkını almasını amaçlıyoruz. Golenzo varsa pişmanlık yok diyoruz.
- İlkler her zaman özeldir, unutulmazlar, ilk çıkardığınız ürün hangisidir? Varsa bir hikayesi bizimle paylaşır mısınız?
İlk çıkardığımız ürün Samsunspor tribünü için Samsunspor tribünlerinden çekilmiş fotoğraf ve 80 li yıllarda tribünlerimizde açılmış bir pankarttan esinlenerek yaptığımız "BABAMDAN KALAN TEK MİRASSIN" t-shirtüdür. Hem desenin hem sloganın bizim tribünlerimizden çıkmış olması ve ikimizin de bu sevdayı babamızdan almış olmamız sebebiyle bu ürünün bizdeki yeri ayrıdır.
- Taraftarlar tarafından en fazla rağbet gören ürün hangisi oldu? “İkinci baskı” üretim yaptığınız bir model oldu mu?
En çok rağbet gören modellerimiz "Hooligans" ve "You Will Never Understand" modellerimiz oldu. Bu modelleri tişört olarak 3er kez baskısı yapıldığı gibi kış sezonunda da kapşonlu sweatlerini de ürettik.
- Yaz sezonu sona erdi ve yaz için üretilen t-shirtlerin dizaynlarını polarlarda gördük. Peki, yeni dizaynlar üretme fikriniz var mı?
Evet "Hooligans", "Gala Boys" ve "You Will Never Understand" desenlerini kışlık ürünlerde de kullandık. Bunların yanında "Ultras is not Criminal", "Old Boys", "Liberta Per Gli Ultras", "Ultra Boys" modellerimiz de satışa çıktı. Birkaç yeni modelimizin de üretimine başladık.
- Geçen günlerde “ultras” atkıyı paylaştınız, atkı konusunda yeni ürünler beklemeli miyiz, yoksa “o ilk ve tekti” mi diyeceksiniz?
"Ultras" atkı bizim için özel bir ürün. Direkt olarak bu konuda yaptığımız ilk ürün. Peşine "Cimbom Old Boys" atkısını ürettik. "Hooligan-Our Fight Will Burn The World" modeli şu anda üretim sürecinde. Güzel fikirler oluştukça atkıların devamı gelecek.
- Samsun, Sakarya, Antalya ve Bursa’da bulunan taraftar grupları için “özel” t-shirtler tasarladınız, gruplara özgü ürünler üretmeye devam edecek misiniz? Gruplara ait t-shirt ya da polar isteyen taraftarlar sizinle nasıl iletişime geçmeliler?
Sadece taraftar gruplarına değil arkadaş birlikteliklerine de ürün yapıyoruz. Sonuçta tribünlerde gruplara dahil olmayan ama tribünde toplu olarak yer alan arkadaş birliktelikleri de var. Dolayısıyla toplu olarak herkese ürün yapıyoruz. Bugüne kadar taraftar grubu olarak Texas, Tatangalar, Nalçacılılar, Söğütlübahçe, 55 Gençlik gibi gruplara ürün yaptığımız gibi Üniversiteli Göztepe'liler, Milliyetçi Bursaspor'lular, Üniversiteli Karşıyaka'lılar gibi oluşumlara da toptan olarak üretim yaptık. Perakende satış için ise gelen taleplerin yoğunluğu sebebiyle Ultras Sakarya ve Ultras Antalya tişörtlerini ürettik. Bize ürün yaptırmak isteyenler 05466654567 nolu whatsapp hattımızdan yada Golenzo Ultras ve Golenzo Golenzo isimli facebook sayfalarımızdan irtibat kurabilirler.
- Hep “gülün kokusundan” bahsettik, ama dikenleri de var. Bu işin can sıkıcı tarafları nelerdir?
İşin tabi ki zorlukları var. Özellikle diyalog konusunda sorunlar yaşayabiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız maalesef saygı ve görgü sınırları dışında davranabiliyorlar facebook ve whatsapp yazışmalarında ya da herkes ürünün bitmişini gördüğü için bu süreci kısa süreli zannediyor. Oysa ki 10-15 günlük bir üretim sürecimiz var. Baskısı, nakışı, dikişi, ütüsü vs ve acele olmasındansa kaliteli olmasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de daha önce sanal ortamda bu işi yapanların alıcılarda oluşturdukları olumsuz ön yargılardan kurtulmak zor oldu. Alıcılarımız bizimle irtibata geçtiklerinde "Abi genelde fotoğraflarda ürünler süper ama elimize ulaştığında fotoğraftaki ürünle alakası olmadığını görüyoruz" diyorlar önceki alışverişlerinde yaşadıklarına ilişkin olarak. Bizse kurumsal bir firma olduğumuzu belirterek, hatta çoğuna garanti verip malı alıp beğendikten sonra ücret göndermelerini teklif ederek çok defa ürün gönderdik ve bu şekilde bu ön yargının bizim için geçerli olmadığını ortaya koyduk.
- Sizin Samsunspor’lu olduğunuzu ve kulübe iki defa ürün gelirinden bağış yaptığınızı biliyoruz. Bu pek nadir rastlanan bir durum. Gelecekte de buna benzer planlarınız var mı?
Evet ikimiz de Samsunspor'luyuz. Bireysel olarak tribünsel bir çok organizasyonun içinde bulunduk. Kulübe ise Golenzo Ultras olarak elimizden geldiğince hem yaptığımız bağışlarla, hem kulübün nakit bağlamasına gerek kalmadan satıldığında maliyetini almak kaydıyla vermiş olduğumuz ürünlerle, hem de Samsunspor Storeun siparişlerinde maliyetine üretimlerimizle destek olmaya çalıştık. Taraftarla ilgili bazı projelerimiz ise bazı olumsuz sebeplerle gerçekleşmedi. Tabi ki bizim Samsunspor'a desteğimiz bitmeyecek. Gönül verdiğimiz bu sevdaya her zaman imkanlarımız dahilinde destek olmak boynumuzun borcudur.
- Röportajı bitirirken, sizden özel bir ricamız da olacak, hep analara babalara değil de, bir de yeni yeni tribün havasını koklamaya başlayan “ufaklıklara” da özel ürünler çıkarmaya ne dersiniz?
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