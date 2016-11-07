7 Kasım 2016 Pazartesi
Mete Kalkavan ve Trabzon Medyası
Beşiktaş-Trabzonspor maçında göstermiş olduğu "başarısız" yönetim ile Beşiktaş'ın 3 puan almasında pay sahibi olan Mete Kalkavan'a Trabzon yerel gazeteleri ateş püskürdü. Karadeniz gazetesi "Kan Emici" başlığı atarken, Günebakış gazetesi, Beşiktaş forması giydirilmiş Mete Kalkavan resmi üzerine "Yeter" manşeti ile öfkesini gösterdi. Karadenizde Son noktası gazetesi "Kalkavan:2 Trabzonspor:1" derken, Taka ise "Bir hakem cinayeti daha" diye ateş püskürüyordu Mete Kalkavan'a...
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