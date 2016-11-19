Portekiz'in Avrupa şampiyonası finalinde Fransa'yı yenerek kazandığı Avrupa Şampiyonluğunun ardından Cristiano Ronaldo soyunma odasında oldukça duygusal bir konuşma yapmış... Videoyu yukarda, tercüme aşağıda...
Şuradaki adama teşekkür etmek istiyorum.
Öncelikle, o olmadan bunların hiçbiri yapılamazdı.
İkinci olarak, tüm oyunculara, bütün ekibe, bizimle bu turnuvada olan herkese teşekkür ediyorum.
Hiç kimse Portekize inanmadı ama gerçek şu ki biz bunu başardık.
Hepimiz başardık. Biz başardık...
Çok mutluyum ve bu benim hayatımın en mutlu günlerinden biri.
Bireysel ödülleri, Şampiyonlar Ligini unutun.
Burada başardığımız benim hayatımın en mutlu anı.
3-4 defa ağladım, kardeşim bana sakin olmamı söyledi ama "Hugo, yapamam" dedim.
Şu gerçek ki, tüm samimiyetimle söylüyorum, oğlumun üstüne yemin ederek söylüyorum ki
çok çok çok mutluyum.
Bunu 100 kere tekrar edebilirim.
Çok mutluyum...
Bu ülkemizin özlediği bir kupaydı,
Hepinize şükürler olsun ki,
oyuncular, teknik ekip,
ve tekrar sana "hocam"
sendeki o inanç, gerçekten beni etkiledi.
Bütün sağlık ekibine, güvenliğe, Joaquin, Ricardo, Miguel, kardeşim...
Tüm içtenliğimle söylüyorum, gerçekten çok mutluyum.
Biz bunu hak ettik.
Ve şimdi biz Portekiz tarihinde yer alıyoruz.
Bunu başaran ilk takımız.
19 Kasım 2016 Cumartesi
Ronaldo'dan Teşekkür Konuşması
Yazı: ultras/Movement Saat 14:14
Dosya: Alıntı, Avrupa Şampiyonası
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