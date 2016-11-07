7 Kasım 2016 Pazartesi
Yan Hakeme Evlilik Teklifi
Slovakya 5. liginde yer alan Nizhne ve Tatran ekipleri maç için orta yuvarlağa gelip seraminiye başlarken, ev sahibi Nizhne'nin 3 numaralı oyuncusu Lubomir birden karşılaşmanın kadın yan hakeminin önünde eğilir ve kendisine yüzük uzatır. Zaten sevgilisinin maçında bayrak kaldıracağı için heyecanlı olan Petra Lepackova, bu sürpriz karşısında iyice şaşırırken, iki takım futbolcuları ve az sayıdaki seyircinin alkışları arasında "Evet" der ve maçın orta hakemi karşılaşmayı başlatır. 90 dakika sonunda Lubomir hem "evet"i kapar, hem de 3 puan sevinci yaşar. Bu arada merak edenlere not, Petra sevgilisine bırakın kıyak yapmayı, iki defa da bayrak kaldırarak Lubomir'in atağını sonlandırır...
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