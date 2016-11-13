Tofaş ve Banvit'in Tatlı Dostluğu

Bugün Bandırma'da oynanan Banvit-Tofaş basketbol karşılaşması öncesi, deplasman ekibin twitter hesabı üzerinden uzatmış olduğu "zeytin dalı" öyle bir dallandı budaklandı ki, birden koca bir ağaç oldu, maçın önüne geçti, memleket sporuna örnek oldu... Ne mi yaptı Tofaş'lılar? Maçın oynanacağı Kara Ali Acar Spor Salonu önünde çekilmiş kestane şekerli bir fotoya şu mesajı yazdılar:
"Merhaba @BanvitBK 😀 Sizin Bursa'ya gelmenize daha çok var. Gelirken de elimiz boş gelmek istemedik kestane şekeri getirdik ☺️ Başarılar 👍🏻🏀"
Tabii, Banvitliler bu jeste kayıtsız kalamadılar ve onların da twitter hesapları üzerinden:
"Getirdiğiniz Kestane Şekeri gibi yarınki maçı da lezzetli oynayan kazansın.😉 Evimize hoş geldiniz @TofasSporKulubu 👍🏀" cevabı verildi misafir takıma.
Maç öncesi yaşanılan bu "tatlı" atışma, maç günü de meyvelerini gösterdi, ev sahibi kulüp Tofaş yöneticileri ve taraftarına sucuk-ekmek ve börek ikram ederken, Banvit amigosu da maçın başlama düdüğü öncesinden Tofaş koçu Orhun Ene ve kaptanı Kaya Peker'e çiçek verip, başarılar diledi.
"Bandırma'ya kadar gelip de Banvit Sucuklu Ekmek ve Börek yemeden dönülür mü @TofasSporKulubu 😉👍
Lezzetli oynayan kazansın! 😀👏"
İki takım arasında kıyasıya bir maç oynanırken, hem salonda hem de televizyon başındakiler "basketbol ziyafeti" çekti ve karşılaşmayı uzatmada ev sahibi ekip kazandı. "tatlı atışma" maç sonu da devam ederken, Tofaşlılar :
"Maç öncesinde olduğu gibi dostça başladı, dostça bitti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kazanan Türk basketbolu oldu. Tebrikler @BanvitBK 👍🏻🏀" diye teşekkür ederken,
Banvitliler de
"Mükemmel bir maçtı @tofassporkulubu 👍
Bugün biz kazanırız yarın siz. Ama önemli olan sevgi ve dostluktur. 💪
Bursa'da görüşmek üzere 🙋" diye uğurladı konuklarını...
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