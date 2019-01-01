2018'in Yıldızları 2019'a Nasıl Girdi

2018 senesinde adından en fazla söz ettiren futbol yıldızları 2019'a nasıl girdi acaba? Eskiden paparazziler peşlerinden koşar, bir kare yakalamak için binbir türlü zahmet içine girerlerdi. Artık, o işler geçti, topçular kendileri paylaşıyor o özel anlarını "fanlarıyla"...
Geçen yılın "en iyi oyuncusu" Luka Modric
, 2019 yılına ailesi ve çocuklarıyla girmiş... Zaten mütevazi bir adam, bu özel günü de büyük ihtimal evinde, sevdikleriyle geçirmiş...
Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo
da eşi ve oğlu ile Dubai'den bir fotoğrafla yeni senesini kutlamış sevenlerinin. Arka fondaki havai fişekler de , Dubai'de yılbaşının coşkusunu göstermesi bakımından oldukça manidar...
Ronaldo
dendiğinde akla tabii ki Messi
gelir. Arjantinli ne yapmış acaba diye merak edenlere, Lionel
sanki parktan sabah koşusundan dönmüş gibi fotoğrafla "arz-ı endam" etmiş sosyal medyada. Oldukça sade olmuş yeni yılın ilk fotosu... Umarım sade bir sene geçirmez Messi..
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Fransızların göz bebeği Kylian Mbappe
de kafasında "fötr" şapka, Barcelonalı Ousmane Dembele
ile birlikte bir eğlence mekanında yer aldıkları fotoğrafla 2019'a merhaba demiş...
Takım arkadaşı Mbappe
, sakın bir ortamı tercih etmiş ama "şovu" seven Neymar
, yine toplamış etrafına hatunları ve şanına yaraşır bir fotoğraf ile yeni seneye hoşgeldin demiş...
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