30 Ocak 2019 Çarşamba
Boluspor:0-1:Galatasaray
Hafta sonu Ali Sami Yen'de Ankaragücü'ne 6 gol atıp, bir o kadarını kaçıran sarı-kırmızılılar genç ve forma şansı bulamayan oyuncuların çoğunlukta olduğu kadroyla çıktıkları maçta ev sahibi karşısında tam manasıyla baskılı oynamasalar da, ara ara yakaladıkları pozisyonlarla kaleci Gökhan'ı zor durumda bıraktılar. Boluspor da "yokları" oynamadı, onlar da İsmail Haktan ile pozisyonlar buldular ama son vuruşlarda beceriksizdiler. Kabiliyetli oldukları an da vardı ama o vakitte karşılarında genç kaleci İsmail Çipe çıktı, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
Ozan Kabak'ın Almanya'ya transferi sonrası gözler Gökay'a dönmüşken, savunmada Ahmet Çalık'la partnerleşen Gökay maçta yine beğenileri üzerinde topladı. Özellikle kendi ceza sahası üzerinden rakip ceza sahası köşesine attığı milimetrik paslar ile yeni nesil stoperlerde olması gereken "teknik-tektik" tarafını da kendisini yeni yeni tanıyanlara göstermiş oldu. Genç takımlarda orta saha ve ön libero olarak futbola başlayan Gökay'ı stopere devşirdi hocaları ama bence zamanla tekrar o çok sevdiği Gerrard gibi orta sahaya dönecektir...
Muğdat'a da bir kaç kelime etmeden bitirmeyelim, Sabri Sarıoğlu'ndan sonra taraftarın "maskotu" olan Muğdat, Türkiye Kupasında şans bulduğu maçlarda fileleri sarsıyor ama golleri bir türlü resmiyet kazanmıyor. Salı gecesi Bolu'da da maç biterken zor bir açıdan topu Gökhan'ın koruduğu kaleye yolladı da VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Artık kısmet önümüzdeki maçlara...
Takım sahada kazanırken, tribünde de ultrAslan-ÜNİ'nin sopalı pankart kareografisi vardı. İç saha-deplasman fark etmeden bu çocuklar Galatasaray adının olduğu her yerde varlar ve takımlarına müthiş derecede sahip çıkıyorlar. Artık klasikleşen takımı meşaleli karşılaşma ile Türkiye'nin her şehri Galatasaray'ın evidir mesajı ile takımlarını bağırlarına basan taraftarlar, deplasman tribününü de sarı-kırmızı renklere boyamakta pek maharetliler...
STAT: Bolu Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu
VAR HAKEMLERİ: Arda Kardeşler, Ali Şansalan
BOLUSPOR: Gökhan, Burak, Hayrullah, Diarra, Ümit, İsmail, Mustafa (Guido 59’), Yusuf (Umut 59’), İshak, Özgürcan (Batuhan 76’), Akabueze
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Gökay, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk (Celil 73’), Belhanda (Onyekuru 84’), Yunus, Sinan (Feghouli 84’), Muğdat
GOLLER: Selçuk (42’)
SARI KARTLAR: Diarra (26’), Muğdat (27’), Donk (38’), Burak (41’), İsmail (62’), Ömer (68’)
Yazı: ultras/Movement Saat 13:18
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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