Mbaye Diagne Galatasaray'da

Bu sezon Kasımpaşa forması ile lige müthiş bir başlangıç yapan, neredeyse her maç gol atan Diagne transferi Galatasaray adına oldukça akıllıca bir hamle olmuş oldu. Zira, yurt dışından gelecek ve ligi bilmeyen bir forvetin takıma ve ülkeye uyum sağlama riski varken, İstanbul'da yaşayan Diagne'nin kaldığı yerden gollerine sarı-kırmızılı forma ile devam edeceğini umuyoruz.
Bu arada değinmeden geçmeyelim, golcülük bir yana, Gomis gibi "şık" bir topçu Galatasaray'a daha önce geldi mi, bilemiyorum... Adam tam bir Fransız centilmeni gibi arzı endam ederken, yanındaki Diagne'yi Taksim'de saat satan arkadaşlara benzeten bir tek ben miyim?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder