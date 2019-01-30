30 Ocak 2019 Çarşamba

Mbaye Diagne Galatasaray'da


Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra bir türlü golcü alamayan Galatasaray yönetimine, yerini dolduracak adamı yine Gomis buldu desek yalan olur mu? Dün Akmerkez'de yapılan buluşmadan sonra instagram hesabından "Umarım Galatasaray formasıyla benim rekorumu kırarsın kardeşim" paylaşımı yapan Gomis, transferin de ilk müjdecisi olmuş oldu...
Bu sezon Kasımpaşa forması ile lige müthiş bir başlangıç yapan, neredeyse her maç gol atan Diagne transferi Galatasaray adına oldukça akıllıca bir hamle olmuş oldu. Zira, yurt dışından gelecek ve ligi bilmeyen bir forvetin takıma ve ülkeye uyum sağlama riski varken, İstanbul'da yaşayan Diagne'nin kaldığı yerden gollerine sarı-kırmızılı forma ile devam edeceğini umuyoruz.
Bu arada değinmeden geçmeyelim, golcülük bir yana, Gomis gibi "şık" bir topçu Galatasaray'a daha önce geldi mi, bilemiyorum... Adam tam bir Fransız centilmeni gibi arzı endam ederken, yanındaki Diagne'yi Taksim'de saat satan arkadaşlara benzeten bir tek ben miyim?


Yazı: ultras/Movement Saat 19:56

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