1 Ocak 2019 Salı

Mutlu Yıllar


Mutlu yıllar...
Yeni sene herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin...
Bi' de bol bol maç getirsin...
Bol bol maç, bol bol görmek dileklerimizle...


Yazı: ultras/Movement Saat 19:16

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