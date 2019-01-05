5 Ocak 2019 Cumartesi
Prezervatifte Bir Delik
Bizim eski dost Ribery, geçen gün Nusret'e gitmiş ve "etçi" kendisine 7.500 lira değerinde altın kaplama antrikot hazırlamıştı... Video burada...
Söz konusu görüntüler ve "müsriflik" sonrası sosyal medyadan büyük tepki toplayan Fransız oyuncu, gelen yorumlara dayanamamış ve açmış ağzını yummuş gözünü, hem de öyle böyle değil...
“Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok” diye söze başlayan Ribery "Kıskançlar, nefret edenler ve prezervatifte bir delik olduğu için dünyaya gelenlerle başlayalım. Annelerinizi, büyükannelerinizi ve aile ağacınızı s********. Size hiçbir borcum yok. Benim başarım her şeyden önce Tanrı, ben ve bana inanan sevdiklerim sayesinde oldu. Diğerleri çorabımdaki çakıllardan ibaretsiniz." diyerek nefretini kusmuş...
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