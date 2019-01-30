Aggressivo Röportajı

Casual Life Style felsefesini memleket topraklarına getirenlerden biri olan ve taraftarın hem deplasmanda hem de günlük yaşamında giyeceği kıyafetler üreten Aggressivo'nun kurucularından Uğur ile oldukça keyifli bir röportaj yaptık. Buyrun, sizi de sohbete davet edelim:
- İsim olarak “aggressivo”yu seçtiniz, var mı özel bir anlamı?
Biraz yapımız gereği:) Biraz da agresif tribünlerin hastası olduğunuzdan dolayı kulağa hoş gelen ve bizle özdeşleşebilecek bu ismi uygun bulduk...
- Bu işe “yüreği koymak” önemlidir ya, severek ürettiğiniz bu ürünler için sizin mottonuz nedir?
Biz giymediğimiz bir ürünü başkasına giydirmeyiz (satmayız) !
Çünkü öncelikle kendi içimize sinmesi lazım yaptığımız ürünün . Zevkimıze ve tarzımıza güveniyoruz bu yüzden "Evet bu ürün oldu" dediğimizde sağolsun takipçilerimizden de geçer not alıyoruz.
Bir parantez de Uğur Kartal kardeşime açmak istiyorum, aklımdan geçenleri ona anlattığımda öyle bir tasarıma döküyordu ki sanki zıhnimi okuyordu bu işte çok fazla emeği var tartişmasız...
- İlkler her zaman özeldir, unutulmazlar, ilk çıkardığınız ürün hangisidir? Varsa bir hikayesi bizimle paylaşır mısınız?
İlk ask ilk kavga ilk yara :) diye sıralasaydık ilkleri sanırım, ilk ürün bu sıralamada ilk ikide yerini alırdı . İlklerde aggressivo benim için cidden özel bir yeri olan bir işti..
Hikayesine gelince, uzun zamandır kafamda olan ama bir türlü maddi imkansızlıktan gerçekleştıremediğim bir projeydi bu, lafı fazla uzatmadan konuya gelirsek, cebimdeki minimum para ile sağa sola sorarak soluğu Zeytınburnu'ndaki kumaşçılarda aldım, kimse bir top kumaşından parça vermek istemez (bilen bilir:) sonunda insaflı bir esnafa denk geldim de bır sweatlık kumaş satmaya razı ettim, sonrası Günesli'de kalıp, Okmeydanı'nda bir terzide dikim ve ilk maç kendi tasarımımız olan ürün üstümde:)
- Aggressivo olarak herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor musınız?
Valla Türkiye’nin bir çok yerinde mahkum abi kardes dostlarımız var, onlara elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz, sonuçta onları topluma kazandırmakta sosyal sorumluluk gerektiren bir husus:)
Bir gün Zonguldak Devrek'te yatmakta olan mahkum bir arkadaşımız imkanlar doğrultusunda elimizden gelndiğince ürün yollamamızı ve buradaki imkanı olmayan gariban mahkumlara dağıtacağını söyledi. Biz de ne var ne yok yolladık:) 6 ay sonra oraya sevki çıkan bir başka kardeşimiz aynen şöyle dedi; "Tribünleri bilmem ama cezaevinde her 10 kişiden 8i aggressivo giyiyor :) cezaevlerinde popüler markasınız:) "
- Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, “Gala the magnificent” polar, buyuk bir beğeni topladı ve hızla tükendi. Tekrarını üretmeyeceğinizi öğrendik. Peki, “Gala the magnificent” ve “Kill or Die” türü tribünde hikayesi olan buna benzer başka ürün çıkarma fikriniz var mı?
Aslında tamamen tribünde hikayesi olan ve insanların üstüne giydikleri zaman kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri tarza dönmek gelecek planlarımız arasında.
- Keşke bu işe girişmeseydim dediğin zamanlar oldu mu?
:) Olmaz mı? Yetişmeyen ürünler, sosyal medyanın cesaret verdiği insanların hadsiz mesajları, hayatın kendisiyle mücadele, evet bazen nerden girdim bu işe dediğim zamanlar oldu lakin iyi ki de girmişim...
- Biz dükkanın içine astığınız atkılardan biliyoruz da, ultras/Movement okurları için bir daha soralım, kendini İtalyan tribünlerine mi yoksa İngiliz tribünlerine mi yakın hissediyorsun?
Kesinlikle azzurri:)
- Mağazada “El Patron” Escobar’ın duvar boyu fotoğrafı var. Bu “sevginin” kaynağı nedir?
Herkesin bir bakış açısı var bu konuda sorunun cevabını vermeden önce...
Peki ben bir soru sorabilir miyim ?
Kolombiya’da halkı tarafından efsaneleştirilmiş bir devlet görevlisi? Ya da devlet başkanı olan bir isim söyler misin?
Ya da Kolombiya tarihine yön vermiş biri?
Epey düşündün:)
Bugün Kolombiya denince %80 akla gelen ilk isim Escobar. Bugün bile halen kendisi için diziler, filmler yapılıyor, halkı tarafından sevilen bir tane politikacı, bir tane gangster bulamazsınız ama Escobar bunların üstünde bir karakterdi.
Lafı fazla uzatmadan Escobar'ın çizdiği çizgiden yürümek zorunda değilsiniz :) ama saygı duyulması gereken bir hikayesi var ve bu yüzden El Patron Escobar...
- Röportajı bitirirken, diğer taraftar ürünü üreten markalardan isteğimizi size de rica edelim, hep analara babalara değil de, bir de yeni yeni tribün havasını koklamaya başlayan “ufaklıklara” da özel ürünler çıkarmaya ne dersiniz?
Bunun için ciddi anlamda önümüzdeki sezon için hazırlıklarımız var, inşallah beklentileri karşılayacağımızı umuyoruz.
- Yeni çıkarmayı düşündüğün ürünlerle ilgili ultras/Movement okurlarına bilgi vermek ister misin?
İnsanlar artık hoodie’lerden sıkıldığını düşünüyoruz bu yüzden daha çok , abartılı olmayan ama kullanışlı yağmurluk ve mont alternatiflerıne yönelmeyi düşünüyoruz.
Dip not olarak doların hızlı artışı ve tekstilde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hem üretim aşaması hem maliyeti bizi zor durumda bırakıyor, takipçilerimizden istediğimiz biraz daha sabırlı olmaları lütfen...
- Twitter ve İnstagram hesaplarından takip ettiğimiz kadarıyla taraftarlar sizin ürünlerinizi çok beğeniyor ve Galatasaray Store yerini Aggressivo’yu tercih ediyorlar. Galatasaray kulübünden sana herhangi bir teklif geldi mi ürün tasarlama ya da birlikte çalışma konusunda? Gelmiş olsa nasıl cevap verirdin?
Ahbap/çavuş ilişkisi bitmediği sürece bu teklif zor gözüküyor maalesef...
- Bu röportajı okuyup “Ben de aggressivo ürünlerinden almak istiyorum” diyenler size nasıl ulaşacaklar?
Web sitemiz aggressivo.com.tr
Twitter/aggressivoo
İnfo@aggressivo.com.tr Adreslerinden bize ulaşabilirler
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