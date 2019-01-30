30 Ocak 2019 Çarşamba
Forvet İstiyoruz
Gomis'in Ağustos ayı transfer döneminde takımdan ayrılmasından sonra "gelmeyen" forvet Ocak ayında da transfer edilemeyince Galatasaray taraftarı da çeşitli yollarla bu isteklerini yönetime iletmeyi denediler... Sosyal medyada açılan hashtagler, tribünde yapılan teazhüratlardan sonra dizilere bile konu oldu Galatasaray taraftarının forvet isteği... Tabii eczacılar, kuyumcular, kebapçılar da boş durmadı, onlar da forvet istedi...
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