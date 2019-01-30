30 Ocak 2019 Çarşamba
Galatasaray:4-1:Boluspor
Bir hafta evvel deplasmanda alınan galibiyetin rahatlığı ile ilk maça yakın "yedek" ağırlıklı bir kadro tercihiyle çıktı Galatasaray kupada Boluspor karşısına... Fenerbahçe ve Başakşehir'in çeyrek final görmeden kupaya veda etmeleri, Beşiktaş'ın da zaten katılmaması nedeniyle ileriki turlar için oldukça avantajlı pozisyonda olan Galatasaray, turu riske atmak istemiyordu ki oyuna da ciddi başladı. Deplasman ekibi de yeni hocasıyla "kaybedecek bir şeyleri" olmadığının bilincinde cesurca oynadılar, hatta maçın ilk devresinde topa daha fazla da sahip olan takım Boluspor'du ama pozisyonlar ev sahibinden geldi çoğunlukla...
Fatih Terim, ilk maçın aksine savunmaya Gökay'ın yerine Semih Kaya'yı monte etmişti Ahmet Çalık'ın yanına, maksat yeni transferin takıma alışmasını mümkün mertebe hızlandırmak...
Galatasaray savunmada rakibine çok pozisyon vermezken, Yunus ve Muğdat ile kontra ataklarla rakip kaleyi zorlamaktaydı. Ve o anların birinde Ömer'in ortasında Yunus harika bir kafa vuruşuyla takımı adına ilk golü atan isim oluyordu. O an Yunus Akgün tribüne koşarken, kim derdi ki bu genç çocuk maç sonunda hattrick yapıp, bir de asist yapacak...
Attığı golle rahatlayan Galatasaray, Boluspor'un da gol için açılmasıyla rakip kaleye daha rahat geldi, bu atakların birinde Linnes'in ortasında Sinan "şaka gibi" bir gol kaçırdı ama sonrasında gelişen ani atakta Yunus'un Muğdat'ın önüne klas bir şekilde yuvarladığı topa Muğdat da "şık" bir plase vurdu ve ilk resmi golünü attı.
İlk devre iki farkla biterken, ikinci yarı Donk ve Sinan'ın şutları farkı açmazken, Muğdat yaptığı presle kapmış olduğu topta, Yunus'a asist borcunu ödedi ve fark üçe çıktı. Maçın fişinin çekilmesiyle Fatih Terim de hafta sonu ilk onbirde oynatma şansı olan topçuları kenara alıp, gençlere şans verirken, Yunus ceza sahası içinde düşürülünce hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi ve sahada Selçuk varken, Fatih Terim genç oyuncusuna jest yaparak Yunus'u işaret etti.
Hattrickle baş başa kalan genç oyuncu da hiç telaş yapmadan klas bir vuruşla kendisi adına üçüncü golü atarak sevinç göz yaşlarına boğuldu...
Kalan dakikalarda Ömer Bayram'ın 5 saniye içinde peşi sıra yaptığı iki penaltılık hareket sonrası Boluspor penaltı kazandı ve Akabueze ile kendileri adına "şeref" sayısını kaydetmiş oldular.
Yunus, Celil, Gökay, Ozan, Atalay, İsmail gibi genç oyuncuları takıma kazandıran Fatih Terim, son 10 dakikada genç kaleci İsmail'i de kenara alıp başka bir genç kaleci Batuhan'ı taraftarla tanıştırarak yine büyüklüğünü göstermiş oldu...
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Abdülkadir Bitigen
VAR HAKEMLERİ: Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan
GALATASARAY: İsmail (Batuhan 81’), Linnes (Gökay 70’), Ahmet, Semih, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Sinan (Emre 60’), Muğdat
BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, Hayrullah, Ümit, Ufuk, Umut (Bilal 58’), Akabueze, Kocer (Mutlu 79’), Yusuf, Mustafa, Özgür (Batuhan 68’)
GOLLER: Yunus (19’, 69’, 76’), Muğdat (33’), Akabueze (78’)
SARI KARTLAR: Donk (10’), Diarra (36’), Ufuk (77’), Mutlu (84’)
Yazı: ultras/Movement Saat 18:43
Dosya: Maç Günü, Türkiye Kupası
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