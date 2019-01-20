20 Ocak 2019 Pazar
Galatasaray:6-0:Ankaragücü
2018'in son karşılaşması farklı Sivasspor galibiyetiyle bitmiş ve topçular kısa bir tatilden sonra kamp çalışmalarına başlarken, taraftarın tek heyecanı "forvetin ne zaman geleceği" olmuştu. Alan cepteydi de, yanına kim gelecekti? Falcao söylentileri ile bir iki hafta oyalandık, arkasından Balotelli ortaya atıldı, Demba Ba bekliyor denildi, Sparta Praglı Semih geldi de Benjamin Tetteh gelemedi bir türlü...
O gelecek bu gelecek derken, ikinci yarının ilk maçı geldi çattı ve Galatasaray Ankaragücü'nü ağırlarken Ali Sami Yen'de forvet hattında tanıdık bir isim vardı: Sinan Gümüş...
Galatasaray yönetimi ikinci yarının ilk maçına belki golcüsünü yetiştiremedi ama savunma ikilisinde yeni bir isim vardı: Marcos do Nascimento Teixeira ya da kısaca Marcao... Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Fatih Terim tarafından "takımın çalışma kültürüne uyumsuzlukları" nedeniyle kadro dışı bırakılması ve Ozan Kabak'ın da Almanya'ya transferi sonrası Portekiz'den Marcao ve Çekya'dan eski tanıdık Semih Kaya savunmaya monte edilmişlerdi. Şüphesiz ki herkes öncelikle sahadaki takımın gol ve goller atıp 3 puanı almasını beklerken, mercekle de incelenen Marcao'nun göstereceği performans olacaktı. Daha dakika dolmadan deplasman ekibinin savunmasının peşi sıra yaptığı hatalar sonrası Sinan'ın kariyerinin en rahat gollerinden birini attığı maç Galatasaray için beklenenden de daha kolay geçerken, rakip çok fazla gelemese de Galatasaray kalesine Marcao'yu dikkatle izleme şansımız oldu. Takım arkadaşlarıyla ilk maçına çıkmasına rağmen Brezilyalı stoper ne pozisyonu ne de yanındakileri yadırgadı, oldukça soğuk kanlı bir görüntü sergilerken, sol ayaklı olmanın da avantajıyla "dur topu stop edeyim, sağ ayağıma alayım" gibi saçmalıklarla vakit kaybetmeden meşin yuvarlağı oyuna hızlıca ve isabetli bir şekilde soktu. Bir stoperden en fazla beklediğim özelliklerden biri olan topla cesurca ileri çıkışlarını da skorun garantilenmesiyle gösterdi de yeni olmanın dezavantajı olsa gerek arkadaşlarıyla top alışverişi yapamadı atakların devamında.
Sinan iki gol, Henry Onyekuru hattrick yaparak maçta yıldızlaştı ama Galatasaray adına Ankaragücü karşılaşmasının en iyisi şüphesiz Mariano'ydu. Brezilyalı savunmacı oynadığı oyunla adeta bek kavramının tanımını yeniden yazıyor. Mariano sadece savunmada görev yapmıyor, hücuma da çıkıyor ve rakip ceza sahası cıvarında "aklını" kullanıyor. Bugüne kadar sağ bekler kendilerine şöyle bir görev biçmekteydiler: Takım hücuma çıktığında taç çizgisi boyunca bindirme yapacaksın ve sana gelen topa gelişine orta yapacaksın. O kadar... Oysa Mariano ayağına gelen topları "gözü kapalı ortalamıyor", bir basketbolcu play-maker edasıyla boşta olan arkadaşına ara pas atıyor... Hal böyle olunca da takım arkadaşları müthiş rahat pozisyonlar buluyorlar. Gollerin neredeyse hepsinde Mariano'nun topa teması bulunuyor. Ters kanatta mecburiyetten ters ayakla oynayan Martin Linnes de mevkidaşı kadar başarılı bir oyun çıkardı. O da yerinde bindirmeleriyle, ceza sahasına girişleriyle maça damgasını vuranlardan biriydi. Maçın fişinin çekildiği dakikalarda saha kenarındaki Hasan Şaş, yeni transfer Emre Taşdemir'i taraftara merhaba demesi için sahaya sürdüğünde kenara gelen Martin Linnes'e Galatasaray taraftarı hak ettiği değeri verdi ve uzun süre Norveçli oyuncu lehine tezahürat yaptı...
Garry Rodrigues'i devre arasında Galatasaray'dan transfer eden Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı, Belhanda'ya da kanca atmış ve 8 milyon euro bonservis teklif etmişti. Yazılı ve sosyal medyadan okuduklarımıza göre Fatih hoca, Belhanda'nın kalmasını istemişti, oysa bu transfer söylentileri doğruysa, keşke gitseydi. Son haftalarda takımın oyununda etkisi gözüküyor Faslı oyuncunun ama serseri mayın gibi de dolaşıyor saha içinde Belhanda. Sırtında sarı kart yüküyle dolaşırken, dün gece hiç gereği yokken sarı kart gördü ve Göztepe deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Buna benzer sorumsuzluklar saymakla bitmezken, ligin geri kalanında nasıl güveneceksin Belhanda'ya...
Galatasaray 6 golle geçti Ankaragücü'nü, N'Diaye jeneriklik bir golle avladı kaleci Altay'ı, başta Belhanda ve Sinan çok net pozisyonları çömertçe harcadılar da maçın en güzel taraflarından biri son 6 dakikada Gökay'ın da oyuna girmiş olmasaydı. Kupa maçlarında siftah yapmıştı Gökay Güney ama ligde de dün gece ilk kez boy gösterdi. Ozan Kabak kendisine verilen şansı iyi kullandı, şimdi sırada Gökay var. Kişiliğinden, karakterinden ve Galatasaray aşkından hiç şüphemiz olmayan Gökay, fırsat bulmaya devam ederse, alt yaş kategorilerde, milli maçlarda bizlere izletmiş olduğu performansını Galatasaray A takımıyla da gösterecektik ve Türk futbolu pırıl pırıl bir yıldız daha kazanacaktır. Yolun açık olsun Gökay...
STAT: Ali Sami Yen Spor KompleksiTürk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken, Koray Gençerler
VAR HAKEMLERİ: Barış Şimşek, Serkan Çınar
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon (Gökay 84’), Marcao, Linnes (Emre 71’), Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan (Yunus 78’)
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto (Mehmet 68’), Heurtaux (Kone 28’), Djedje, Alihan, İlhan, Faty, Bifouma, Moulin, Kenan (Ozokwo 61’), Kubilay
GOLLER: Sinan (1’, 26’), Onyekuru (20’, 59’, 63’), Ndiaye (86’)
SARI KARTLAR: Moulin (4’), Pinto (16’), Belhanda (16’), Linnes (31’), Fernando (37’), Kenan (57’)
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