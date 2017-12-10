10 Aralık 2017 Pazar
Çatalcaspor:0-1:Manisa Büyükşehir Belediyespor
TFF 3.Lig 1 Grupta zirvedeki Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sonlardaki Çatalca'yı karşı karşıya getiren mücadelede deplasman takımı bir attı üç aldı ve evine şen şakrar döndü. Geçen sene de aynı grupta yer alıp, 2. Lige çıkma mücadelesinde play offlarda elenen iki takımdan, Çatalcaspor sezona iyi başlayıp, ilk haftaları ligin üst sıralarında geçirdikten sonra, düşüşe geçmiş ve hem içerde hem dışarda peşi sıra mağlubiyetler alarak son sıradaki Orhangazispor'un önüne "demir atmıştı"... Deplasman takımı ise en yakın rakibi Düzcespor'a 7 puan fark yapıp geldiği Çatalca deplasmanından kayıpsız dönerek taraftarını mutlu etti.
Puan tablosuna bakıldığında iki takım arasında 23 puanlık bir fark göze çarpıyor lakin Ziya Altınoğlu Stadında maçı seyredenler iki denk kuvvetin çarpışmasına şahit oldular. Skorun sebebi ise Çatalcaspor kalecisi Doğan Özcan ve maçın hakemi Mehmet Terece oldu. Takip edebildiğimiz kadarıyla geçen sezon Play-Off rövanş maçında Erbaaspor karşısında evlere şenlik bir gol yiyen Doğan Özcan, bu sene de aynı "komik" golleri yemeye devam ediyor. Çatalca'da oynanan ve ev sahibinin yine tek farkla kaybettiği Halide Edip Adıvar mücadelesinde de ceza sahası dışından gelen topu sektiren Doğan, rakip takıma 3 puan armağan etmişti. Bugün de Manisa takımının ceza sahası dışından vurduğu topu amatör kaleci edasıyla yumrukla uzaklaştırmak yerine avuç içiyle yumuşatınca ofsayt pozisyonundaki tecrübeli Ali Öztürk için meşin yuvarlağı ağlara yuvarlamak zor olmadı. Maçı yöneten Mehmet Terece golde orta yuvarlağı gösteren düdüğü çalmak için tereddüt ederken, yan hakem bayrak kaldırmayınca, arkadaşına uydu ama hatalı karar verdi, zira tribünde herkesin gördüğü gibi pozisyon ofsayttı.
Türk hakemlerinde klasiktir, hata yaptıklarını düşündüklerinde "ayar" peşine girerler de Mehmet Terece tam tersi davrandı, lider takımın "koruyucusu" gibi dolaştı durdu sahada. Özellikle Sadık Arda Yılmaztürk'e arkadan yapılan faullerde elini kartına götürmeyip, ceza sahasında yapılan müdahaleye "oyna" diyerek Kadir Akbulut'u çileden çıkardı. Sadece Kadir hoca değildi öfkeden çıldıran, centilmenliği ile nam salan Çatalcaspor tribünleri ilk defa bir maç bitişinde hakemlere yabancı maddeler yağdırdı...
Maçı kazanması halinde, lideri yenmenin moraliyle çıkışa geçebilecek olan sarı-kırmızılı Çatalcaspor için çanlar çoktan alarm şeklinde çalmaya başladı. İlk devrenin son maçında Batman deplasmanına gidecek olan Kadir Akbulut ve talebeleri, ligte zirve yarışı yapan rakibinden puan koparabilirse en azından ilk devrenin arasına biraz moralli girer ve yapılacak olan takviyelerle tehlikeli bölgeden uzaklaşma şansı yakalar.
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