12 Aralık 2017 Salı
Saygı İstiyorsan Hak Edeceksin
İngiltere Premier Liginde konuk ettiği lider Manchester City'e yenilerek puan farkının 11e çıkmasını engelleyemeyen Jose Mourinho, maçta sonra rakip soyunma odasına gidip "Ayıp olmuyor mu beyler, bu kadar abartılı sevinilmez ki" diyerek ateşe barutu atmış, ardından kendi oyuncularının da gelmesiyle iki takım kafa-göz birbirine girmiş..."Dün dündür, bugün bugün" derse kurtulur da , Real'ı çalıştırdıkları dönemde City'yi 3-2 mağlup etmeleri sonrası abartılı sevinç hala aklımıza geliyor... O zaman ayıp olmamış mıydı hocam?
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