2 Aralık 2017 Cumartesi

Maç Kaybettiğimde Dünyam Kararıyor


"Ben bir maç kaybettiğimizde dünyam kararır, o gece kendime gelemezdim. Yaşadığım hayalkırıklığı çok büyük olurdu. Bugün oyuncular maçtan sonra bir selfie çekip internete koyuyor. Buna deliriyorum" 

Gennaro Gattuso
Milan Teknik Direktörü

Yazı: ultras/Movement Saat 23:21

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