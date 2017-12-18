Yeni Malatyaspor:2-1:Galatasaray

Bir hafta evvel Akhisar karşısında ilk devreyi 2-0 mağlup kapayıp, protestolar eşliğinde soyunma odasına giden Igor Tudor, ikinci yarıya Maicon-Rodriguez değişikliği ile başlamış ve Galatasaray 90 dakikanın sonunda 3 puanı alan takım olmuştu. Söz konusu karşılaşma ile ilgili şöyle bir uyarıda bulunmuştuk:
"Takımın 2-0'dan reaksiyon gösterip, 4-2 maçı kazanması kimseyi kandırmasın, dün gece 3 puan alınıp, "sular biraz durulduysa" bu başta Galatasaray taraftarının verdiği müthiş destek ve başta N'Diaye ile Fernando olmak üzere Feghouli ve Serdar Aziz'in arzulu oyunu sayesinde olmuştur. Zaten, sıkıntı da burada baş gösteriyor, her maçı Sami Yen'de oynamıyorsun, haftada bir de deplasmana gitmek zorundasın ve orada işler "sarpa sarınca" ne takımı düzeltecek bir teknik adam var saha kenarında, ne de "Bi' sakin olun, olay benim kontrolümde" diyecek bir 10 numaran..."
Biz galibiyetin yanıltıcı olduğunu belirtmiştik ama Igor Tudor ve ekibi "zafer sarhoşluğundan" gerçekleri görmekten uzak kalmışlar ki, dün Malatya'da yine 2 farklı mağlup soyunma odasına girildiğinde Maicon-Rodriguez değişikliğinin skoru çözeceğini zannetti Hırvat hoca. Oysa işler öyle değildi, rakibi boğacak ve sana maçı aldıracak bir taraftarın da yoktu ve daha da vahimi 10 numaran ağzında sakız sahada dolaşıp, topuk pası atma derdindeydi... Maçın bitimine 15 dakika kala kaleye ilk isabetli şutunu atabilen takımın mağlup olması doğaldır ve Galatasaray da Igor Tudor'un deyimiyle "2 gol yiyip 1 gol atınca" mağlup oldu....
Bütün hafta futbolcularla iç içe olan, antrenmanlarda onları seyreden, kamplarda hal tavırlarına bakan teknik adamın oyuncu tercihlerine oturduğumuz yerden müdahalede bulunmak "ukalalığın dik alası" olur düşüncesindeyim yapı gereği, ama aklımın almadığı Belhanda olsun, Denayer olsun maçlarda bizim görmediğimiz hangi "harika!" performansı idmanda sergiliyorlar ki formayı hak ediyorlar. Ligin ilk haftalarında Maicon'la birlikte harika bir uyum sağlayan ve hem savunmada hem hücümda "hava hakimiyeti" kuran Serdar Aziz, kulübede otururken Galatasaray iki kafa golü ile Malatyaspor'a mağlup oluyor... Acınası durum!
Geçen hafta yine belirttik, Galatasaray'da serbest atış komedisi yaşanıyor diye... Malatya maçında sıra Feghouli'deymiş, o da dağlara taşlara attı, sırasını savdı. Bakalım bu hafta kim atacak, Linnes mi dener, yoksa Gomis mi, belki de Muslera topun başına geçer, belli mi olur. Oysa sene başında "benim sistemime uymuyor" diye yollanan Wesley Sneijder "hiçbirşey" yapmasa, böyle maçlarda girerdi devreye. Rakip kaleye şut dahi atamayacak kadar felaket bir oyun oynanırken, kazanılan bir serbest atışla skoru değiştiriverirdi Hollandalı... Nice'te mutsuz olduğu belli, Amerika'ya transfer haberleri dolaşıyor sosyal medyada, hazır Tudor'u yollama aşamasına gelmişken, devre arası "Sneijder-Belhanda" takası ile yaptığın hatayı telafi et be Dursun başkan... Olmaz ya, bizimkisi göle maya çalmak gibi, ya tutarsa...
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Pereira (Dk. 71 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk 56 Adem Büyük), Boutaib
GALATASARAY: Muslera, Maicon (Dk. 46 Rodrigues), Denayer, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Fernando, Linnes (Dk. 89 Eren Derdiyok), Feghouli, Belhanda, Gomis
GOLLER: Dk. 38 Pereira, Dk. 43 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 74 Ndiaye (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 81 Cissokho, Dk. 88 Rahman Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)
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