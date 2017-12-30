Uzun yıllardır golsüz bitmeyen Old Firm, maalesef 2017'nin sondan ikinci günü biz televizyon karşısına geçip "felekten" bir futbol keyfi yapmak istediğimizde "kurak" geçti. Tabii, kuraklık tabeladaydı da televizyon karşısındakilere keyifli dakikalar yaşatan bir oyun sergiledi iki ezeli rakip yeşil alan üzerinde... Rangers'in mali sıkıntılardan dolayı alt liglere "yollanmasından" sonra Celtic "tek tabanca" kalıp, dilediği gibi at koştururken İskoçya'da, mavililer tırnaklarıyla kazıyıp geri döndükleri ligde eski günlerine dönme savaşı vermekteler. Puan sıralaması da zaten bu gerçeği açıkça gösteriyor, yeşil-beyazlılar ezeli rakibinden "çoook" uzaktalar... Derbiye dönersek, sanki takımlar kendilerini göstermek için devreleri paylaşmış gibiydiler, ilk devre Celtic saldırdı Rangers direndi, başka bir deyişle deplasman ekibin kalecisi Foderingham devleşti kalesinde. Wes Foderingham öyle "inanılmaz" kurtarışlar yaptı yapmasına da, devre biterken Sinclair mahallede çocukların dahi atacağı bir golü, kaçırınca golsüzlüğe katkıda bulundu. İkinci devre ise topla oynama sırası konuk Rangers takımındaydı ve ilk yarı varlığından dahi haberdar olmadığımız Celtic kalecisi Craig Gordon takımına 1 puanı kazandıran oyuncu oluyordu 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldığında. Tabii kaleciler kurtarışlarıyla ön plana çıktılar da, iki takımın forvet elemanları Dembele, Sinclair, Morelos beceriksizlikleri ile taraftarlarına saç baş yoldurdular...
30 Aralık 2017 Cumartesi
Celtic:0-0:Rangers
Uzun yıllardır golsüz bitmeyen Old Firm, maalesef 2017'nin sondan ikinci günü biz televizyon karşısına geçip "felekten" bir futbol keyfi yapmak istediğimizde "kurak" geçti. Tabii, kuraklık tabeladaydı da televizyon karşısındakilere keyifli dakikalar yaşatan bir oyun sergiledi iki ezeli rakip yeşil alan üzerinde... Rangers'in mali sıkıntılardan dolayı alt liglere "yollanmasından" sonra Celtic "tek tabanca" kalıp, dilediği gibi at koştururken İskoçya'da, mavililer tırnaklarıyla kazıyıp geri döndükleri ligde eski günlerine dönme savaşı vermekteler. Puan sıralaması da zaten bu gerçeği açıkça gösteriyor, yeşil-beyazlılar ezeli rakibinden "çoook" uzaktalar... Derbiye dönersek, sanki takımlar kendilerini göstermek için devreleri paylaşmış gibiydiler, ilk devre Celtic saldırdı Rangers direndi, başka bir deyişle deplasman ekibin kalecisi Foderingham devleşti kalesinde. Wes Foderingham öyle "inanılmaz" kurtarışlar yaptı yapmasına da, devre biterken Sinclair mahallede çocukların dahi atacağı bir golü, kaçırınca golsüzlüğe katkıda bulundu. İkinci devre ise topla oynama sırası konuk Rangers takımındaydı ve ilk yarı varlığından dahi haberdar olmadığımız Celtic kalecisi Craig Gordon takımına 1 puanı kazandıran oyuncu oluyordu 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldığında. Tabii kaleciler kurtarışlarıyla ön plana çıktılar da, iki takımın forvet elemanları Dembele, Sinclair, Morelos beceriksizlikleri ile taraftarlarına saç baş yoldurdular...
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