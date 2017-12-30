30 Aralık 2017 Cumartesi
Samuray Savaşçıları
Çocukluğundan beri resme meraklı olan Romalı bilgisayar programcısı Fabrizio Birimbelli, ünlü futbolcuların fotoğraflarını samuray savaşçılarına dönüştürerek web sayfasında yayınlamış ve büyük beğeni toplamış. "Çocukluğumdan beri resim çiziyor ve onları boyamaktan büyük zevk alıyorum" diyen "pupazzaro" lakaplı sanatçı, daha önce de yine tanınmış topçuları "general" kılığına sokarak sanatını konuşturmuştu...
Bu arada Fabrizio, onca "şöhretli" topçu arasında bizim Arda'yı da general kostümü ile resmetmiş lakin, bizim "evladımız" yurt dışında bu şöhreti taşımak yerine "memleket magazinini" özleyip twitter-instagram futbolcusu olmaya sıcak baktıkça, bu fotolar birer tatlı anı olarak kalacak ve bir kaç sene içinde yurdum sahalarında "kabadayı" tavırlarıyla kendisinden hazetmeyenlerin sayısını epeyce arttıracak bir figür olacak...
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder