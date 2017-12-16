16 Aralık 2017 Cumartesi
İspanya, Rusya 2018 Dünya Kupasından İhraç Edilebilir
2018 yaz aylarında Rusya'da yapılacak olan Dünya Kupasına İtalya'nın önünde grup lideri olarak katılma hakkı kazanan ve Portekiz, Fas ve İran'la aynı gruba düşen İspanya, daha Moskova'ya varmadan kupadan atılma tehlikesiyle baş başa kaldı. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre geçen mayıs ayında yapılan seçimlerde İspanyol hükümetinin İspanya Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale etmesi FIFA'nın İspanya'yı üyelikten atmasına, dolayısıyla Dünya Kupasına katılmaktan men etmesi anlamı taşımaktadır. Her ne kadar "Biz hakkımızla turnuva biletini kazandık, kimse bizi Dünya Kupasından atamaz" dese de İspanya Futbol Federasyonu başkanı Juan Luis Larrea, İtalyanlar FİFA nezdinden lobiye başlamışlar ve "avını bekleyen sırtlan misali" haklarıyla alamadıkları kupa biletini, İspanya'nın ihracı sonrası almayı beklemekteler.
Yazı: ultras/Movement Saat 02:44
Dosya: Dünya Kupası, Haber
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