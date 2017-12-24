24 Aralık 2017 Pazar

Cim Bom Başı Dik Yürür



Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da
Bastığın yer üzüntülerle dolsa da
Sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da
Cimbom gülerek yürür

Haydi haydi haydi Cimbom
Haydi haydi haydi Cimbom
Haydi haydi haydi Cimbom
CİMBOM BAŞI DİK YÜRÜR!

Yazı: ultras/Movement Saat 01:52

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