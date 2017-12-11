11 Aralık 2017 Pazartesi
Zorro Fonseca
Şampiyonlar Ligi kuraları çekildikten sonra Manchester City ve Napoli ile aynı gruba düşüp, "gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" diyen Shakthar Donestk teknik direktörü Paulo Fonseca, bu hafta içi kendi sahasında Manchester City'i yenip son 16ya kaldıktan sonra sözünü tutarak basın mensupları karşısına Zorro kıyafetiyle çıktı. Şimdi merak edilen, Shakthar'a yarınki kura çekilişinde kimin çıkacağı ve turu geçmesi halinde Fonseca'nın hangi kostümle basın toplantısına çıkacağı...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:50
Dosya: Şampiyonlar Ligi
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