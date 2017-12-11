11 Aralık 2017 Pazartesi
Fernando Karanga
18 maçta 17 gol... Ya da 1494 dakikada 17 gol, başka bir deyişle 87 dakikada 1 gol... Kimin istatistikleri mi bunlar? Bulgaristan A Grupada şampiyonluk mücadelesi veren CSKA-Sofya'nın Brezilyalı golcüsü Fernando Karanga'nın gol istatistikleri... Ligin ilk maçına Slavia Sofya karşısında golle başlayan Karanga, zorlu Botev Plovdiv deplasmanında hattrick yapmış, ardından CSKA'nın Lokomotiv Plovdiv'i 4-1 yendiği maçta tek golle galibiyete katkı sağlamıştı. Gollerine 1 hafta ara veren Brezilyalı golcü, ardından Vitosha, Beroe, Vereya, Cherno More, Dunav kalecilerinin peşi sıra hatırlarını tek golle sorarken, Etar deplasmanında 2 golle altı maç arka arkaya gol atma serisini sonlandırdı. Pirin, Levski ve Slavia maçlarında 3 haftalık gol orucuna giren Karanga, Ludogorets karşısında attığı golle 2-1lik galibiyete katkı sağladı ama kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Cezasını çektiği Botev maçında takımını tribünden destekleyen golcü oyuncu Sempemvri Sofya ağlarına da golünü attıktan sonra, bugün de Beroe karşısında bu sezonki ikinci hattrick'ini yaptı ve gol sayısını 17'ye çıkardı...
Geçen sezon devre arasında CSKA-Sofya'ya 550 bin euro bonservisle gelip iki buçuk yıllık kontrat yapan Brezilyalı golcü, bu istatistiklerini sürdürdüğü taktirde sözleşme sonuna kadar başkente kalamayacağa benziyor zira şimdiden talipliler kırmızı beyazlı kulubun kapısını aşındırmaya başladılar bile. Bizim scuotlar ne yapıyorlar bilmem de Bulgaristan ligiyle yakından ilgilenen Abdullah Avcı devre arasında takımını Fernando Karanga ile takviye ederse kimse şaşmasın...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:13
Dosya: Bulgaristan, Futbolcu
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder