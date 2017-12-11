Bayern Münih'
in Şampiyonlar Ligi son 16 kurasında Beşiktaş
'la eşleşmesinin ardından kuraları çeken Bild
gazetesi Bavyera
ekibinin eski oyuncusu Xabi Alonso
'ya "kendi dilinden" teşekkür eden bir haber yayınladı."Gracias Xabi"
diye manşet atan gazete editörleri, dişli rakipler arasından Bayern'
e Beşiktaş
'ın çıktığını, Real Madrid'
e de Paris Saint Germain
geldiğini belirttiler.
Almanlar ne kadar mutluysa, İspanyollar da o kadar memnuniyetsiz bugünkü kuradan ve Alvaro Arbeloa'nın tweetini alıntılayarak "Alonso'nun ayaklarının ellerine göre daha iyi çalıştığını biliyoruz" diye manşet atmayı ihmal etmemişler. İspanyol takımlara mı kim çıktı:
Barcelona-Chelsea
Real Madrid-PSG
Sevilla-Manchester United
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