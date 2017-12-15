Bulgaristan'da son haftaların en ilgi çekici maçı bu akşam Bulgaristan Kupasında CSKA-Sofya ile Ludogorets arasında oynandı ve ev sahibi iki harika golle eski şampiyonu kupa dışına iterek yoluna devam etti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan karşılaşmada daha iki ekip birbirlerini yoklarken, orta saha yuvarlağı çevresinde yatarak kaptığı topla ilerleyen CSKA'lı Nikolay Bodurov, ceza sahasına girmeden uzaktan vurduğu sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirmesini biliyordu. Bu nefis golün verdiği moral ve taraftarının desteği ile ev sahibi ikinci gol için ataklarını arttırırken, tecrübeli Ludogorets oyun kontrolünü tamamen rakibine vermeyip, ani ataklarla beraberliği yakalamak arzusunu gütmekteydi ki, bu amacını gerçekleştirdi ve 34. dakikada kazandığı penaltı atışıyla beraberliği yakaladı. İlk yarıda başka gol olmayıp, iki ekip ikinci yarı da öne geçme fırsatı yakalayamayınca maç uzatmaya gitti ve uzatma dakikalarının ilk devresinde, Bulgaristan'ın "maç başı 1 gol" gibi inanılmaz istatistiğine sahip Brezilyalısı Fernando Karanga'nın Hagivari asistiyle topla buluşan genç forvet Despodov bu sene Ludogorets'i bir kez daha yıkan golü kaydediyordu.
15 Aralık 2017 Cuma
CSKA-Sofya:2-1:Ludogorets
CSKA'nın uzatmalarda maçı kazanmasını sağlayan harika asisti yapan Fernando Karanga ilk devrede kırmızı beyazlıların gerçekleştirdiği bir atakta ofsayt bayrağı kaldıran hakeme ortağı parmağını gösterdi ama yayıncı kuruluş dışında olayı "gören duyan" olmadı. Bakalım şimdi gözlemci raporunda bu hareket yazılacak mı, yazılması halinde Brezilyalı kaç maç ceza alacak?
Karşılaşma bitiminde deplasman takımının "hakem kırmızı kartı herhalde evde unuttu" diye itiraz ettiği o kadar pozisyon arasında en ciddisi, maçın 48 dakikasında yaşandı. Konup ekip Ludogorets'in uzun bir topla Virgil Misidjan'ı savunma arkasına kaçırdığı pozisyonda son adam olan Alexandre Barthe'nin "yaka paça" rakibini yere indirmesine düdük çalan Georgi Kabakov, cebinden sarı kartı çıkarınca eleştirilerin odağı oluverdi. Karanga'nın "orta parmağını" görmeyen, bu pozisyonu sarı ile geçiştiren, Despodov'un rakibine "tokat" atmasına seyirci kalan Kabakov ve arkadaşları, 110. dakikada Natanael Pimienta'nın Despodov'a topsuz müdahalesine kırmızı kartı gösteriverdi...
Kırılma anları vardır ya futbolda, kimi zaman hakemin göstermediği bir kart, kimi zaman da kalecinin kurtardığı bir pozisyon olur. bazen de öyle goller kaçar ki, bir bakarsın maç diğer takıma dönüvermiş. İşte o anlardan biri Ludogorets Razgrad'ın başına geldi dakika 59da. Lukoku'nun ceza sahası dışında CSKA kalecisinin üzerinden aşırttığı top süzüle süzle hareket edip kale çizgisi önünde yere sekti ve gol olmak yerine üst direğe vurarak oyun içinde kalmayı yeğledi. İki takım oyuncuları ve seyircilerinin kalp atışlarının durduğu bu bir kaç saniyede şanslı olan ev sahibi oluyordu.
Başakşehir maçlarıyla memleket olarak Ludogorets'i tandık ama umarım "futbolcu simsarıyım" diyenlerin Karanga ve Despodov'tan haberleri vardır. Özellikle yazının başındaki şu 2 dakikalık özeti bile seyreden Fernando Karanga'nın ne kadar özellikli bir forvet olduğunu anlar ve transferi için girişimlere başlar. Belli ki CSKA'nın kapısını Brezilyalı forvet için çalanlar vardır ki, onlar da bu gece açıkladıkları Jean Carlos Blanco transfer ile Karanga'nın alternatifini şimdiden hazırlamışlar bile.
Yazı: ultras/Movement Saat 01:48
Dosya: Bulgaristan, Maç Günü
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