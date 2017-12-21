21 Aralık 2017 Perşembe

Özgür Değilsen, Bırak Git!


"Bir hocanın bir şeyi yaratmak için özgürlüğü olmalı. Çalıştığın yerde özgürlüğün yoksa,o işi bırakıp, eve dönmen en iyisi"

Gheorghe Hagi
Viitorul Teknik Direktörü

Romanya'da Yılın Spor Adamı seçildiğinde verdiği demeç

Yazı: ultras/Movement Saat 02:35

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