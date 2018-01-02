2 Ocak 2018 Salı
Hagi Galatasaray'a Mı Geliyor?
"Ne Hagi'si kardeşim, gece gece?" dediğinizi duyar gibiyim de, bir sakin olalım, bir nefes alalım ve yazıyı okumaya devam edelim. Evet, yanlış okumadınız, Hagi belki ara transferde Galatasaray'a gelebilir. Tabii, Fiorentina izin verir, Fatih Terim kendisini takımda görmek isterse. "Ne saçmalıyorsun birader hala?" diye soruyorsan, açık yazalım, bizim efsane Ciga Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Ianis Hagi'den bahsediyoruz. 2016'nın yaz aylarında babasının takımı Viitorul'dan Fiorentina'ya transfer olan genç Hagi, İtalya Seria A'da arzuladığı şansı bulamayınca geçen hafta babası isyanlardaydı: "Oğlumu düzenli forma giyeceği bir takıma yollamak istedim ve Fiorentinalı yöneticiler bana bunun sözünü verdiler. Ama, bu çocuk 18 aydır top oynayamıyor. Nasıl gelişme gösterecek. Kariyerinde bir buçuk senesi heba oldu. Dünyada 21 yaş altının en iyi 100 topçusu arasında gösteriliyor Ianis, bu iş böyle gitmez" diye dile getiriyordu öfkesini Hagi.
Bir aralar Galatasaray da Ianis transferi için zemin yokladı ama Galatasaray'da yönetim olsun, hoca olsun kimin kalıcı, kimin gidici olduğu belli olmadığı için bu transferin çok üstüne düşülmedi. Şimdi takımın başında Fatih Terim var ve Hagi de eski hocasını iyi tanır, onun gençlere şans vermesini, inandığı topçuları kazanmak uğruna gerekirse maç kaybettiğini herkesten daha iyi bilir, Hagi-Terim iş birliğinin Emre Belözoğlu'nu nasıl parlattığını dün gibi hatırlar. Oğlunun gelişimi için Fatih hocayla görüşürse Hagi ve İmparator da genç yeteneği takımda görmek isterse, Fiorentina kulübü yetkilileri eski hocalarını kırmazlar ve Ianis'i Galatasaray'a kiralayabilirler. Babası gibi 10 numara oynayabilen, hem sağ ayak hem sol ayak kullanan Ianis, Belhanda'ya sağlam bir alternatif olur ki, U-21 maçları olsun, kupa maçları olsun Fatih hoca ondan yararlanmasını da bilir... Fena mı olur? 37 yaşındaki Evra'nın, 33 yaşındaki Love'un adı Galatasaray'la anılırken, 19 yaşında Florya'da büyümüş bir yeteneğe kim itiraz edebilir ki, hele de soyadı Hagi'yse...
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