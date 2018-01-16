16 Ocak 2018 Salı
Son Deplasman
20 Ocak 1989 günü Samsun ve Türk futbolu için kara gün olarak tarih sayfalarında yerini aldığından beri 29 sene geçti ve Samsunlu yönetmen Okan Açmak'ın yönetmenliğini yaptığı "Son Deplasman" belgeseliyle kırmızı-beyazlı taraftarlar "futbol şehitlerini" bir kez daha anacaklar. 19 Ocak 2018 Cuma gecesi saat 19.00'da Canik Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek olan galayla belgeselin tanıtımı yapılacakken, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, tüm Samsunspor severleri beklediklerini belirtmiş basın mensuplarına verdiği röportajda. Biz tanıtımını yapalım, elimizde olsa da gitsek de, Samsunlu takipçilerimiz bir fırsat ayarlayıp orada olacaklardır, eminiz...
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