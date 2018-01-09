9 Ocak 2018 Salı
Mourinho-Conte Kapışması Devam Ediyor
Conte ve Mourinho arasındaki atışmayı burada ve burada dile getirmiş ve İtalyan hocanın vereceği cevabı beklediğimizi söylemiştik. Daha önce Guardiola ve Wegner'le de atışmış ve karşı tarafın alttan almasıyla "ego tatmini" yapmış olan Jose Mourinho bu sefer sağlam kayaya çarpmış gözüküyor. Kendisi ile ilgili olarak "şikeci" imasında bulunan meslektaşının sözlerine şöyle cevap vermiş İtalyan çalıştırıcı:
"Gerçeği bilmeden, karşı tarafı incitmek için yorum yaparsan "küçük adamsındır". Jose geçmişte de küçük adamdı, şimdi de küçük adam ve ilerde de küçük adam olarak kalmaya devam edecek. Ben onu küçük adam olarak görüyorum, hatta düşük profilli kişilik olarak kabul ediyorum.
Sadece küçük değil aynı zamanda da "fırıldak" bir kişiliğe sahip. Ranieri'yi kötü İngilizce konuştuğu için rencide ettiğini de hatılıyorum, aynı Ranieri kovulduktan sonra onun t-shirtünü giydiğini de anımsıyorum. Tek kelimeyle, sahtekarsın işte, sahtekar..."
Ve son olarak da meslektaşını düelloya çağıran sözler döküldü Conte'nin ağzından:
"United'la maçımız ne zaman? Bir odada birbirimize karşı sarfettiğimiz sözleri açıklamak için karşı karşıya gelebiliriz. Ben buna hazırım da, onun sadece ikimizin olduğu bir odaya gelmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum"
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