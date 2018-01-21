Hoşgeldin Mustafa Cengiz

Eski Açık, Ali Sami Yen'in en varoş tribünüydü, biletleri en son tükenen tribündü, cebinde parası olanlar Numaralı yahut Kapalıya kombine alırdı da, oraya giremeyenler Yeni Açık üst tribün bileti için çırpınırdı. Pek istenmeyen tribündü Eski Açık ama maçta "ateşi" de onlar kıvılcımlardı; Kapalı tribünün "Eski Açık Sarı Desene" davetine "Sarı" diye başlarlar, Numaralı "Kırmızı" diye devam eder, Yeni Açık "Şampiyon" şeklinde sürdürür sloganı ve Kapalı noktayı koyardı: "Cim Bom..." Kimsenin gitmek istemediği tribünken, ultrAslan-ÜNİ'nin ilk doğuşuna da ev sahipliği yaptı Eski Açık. Hatta Mustafa Cengiz'in listesinde yer alan Adil Araboğlu abinin yakıştırmasıyla "Dans eden güller gibi" kırmızı polarlarıyla Sami Yen'de artık "üniler" bağırıyordu "Sarı" diye...
Ve Galatasaray'ın kaderini etkileyecek en önemli seçim öncesi yapılan renk seçiminde Dursun Özbek kırmızı rengi seçerken, Mustafa Cengiz'in şansına sarı çıkmıştı. Aslında, o gün sarı renk olacakları müjdeler gibiydi... Galatasaray'da statikoya karşı meydan okuyan "bizden" yani "tribünden" Galatasaraylıların yer aldığı listesiyle Mustafa Cengiz, her sandık açıldığında Galatasaray Lisesi koridorlarının inleten "Eski Açık Sarı Diyecek" sloganları eşliğinde başkanlığa hak kazanarak, yıllarca kulübün sırtında bir yük gibi duran Dursun Özbek'e "kapıyı" gösterdi. Tarihi bir zaferdi bu gece kazanılan zira, genç Galatasaraylılar "köhnemiş düzene" kafa tuttular ve kazandılar...
Tebrik ederim sayın Mustafa Cengiz
Tebrik ederim sayın Celal Açar
Tebrik ederim sayın Ahmet Sabri Şenkal
Tebrik ederim sayın Acar Baltaş
Tebrik ederim sayın Nejat Güney
Tebrik ederim sayın Okan Böke
Tebrik ederim sayın Adil Araboğlu
Tebrik ederim sayın Emre Erdoğan
Tebrik ederim sayın Cenk Soyer
Tebrik ederim sayın Hacı Hüseyin Toprak
Tebrik ederim sayın Ahmet Ünal Çeviköz
Tebrik ederim sayın Mahmut Recevik
Tebrik ederim sayın Mehmet Öner Cansever
Tebrik ederim sayın Dinç Üner
Tebrik ederim sayın Erol Özmandıracı
Tebrik ederim sayın Arif Badur
Yolunuz açık olsun...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder