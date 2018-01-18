18 Ocak 2018 Perşembe
Ronaldinho'dan Yeşil Sahalara Veda
"Futbol eğlencedir. Futbol top sürmektir. Gol atmak yerine top sürmeyi yeğlerim" diyerek topla yapılabilecek her türlü "cambazlığı" bize sergileyerek gözümüzün pasını silen Ronaldinho ya da tam adıyla Ronaldo de Assis Moreira, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını belirtti. Eto'o'nun Antalya'ya gelmesi sonrası Ronaldinho'nun da memlekete geleceğe söylentileri çıkmıştı ulusal medyada ama transfer gerçekleşemedi. Keşke gelebilseydi, çok şey katardı futbol alemimize. "Eğer futbolcu olmasaydın ne olurdun?" sorusuna "Böyle bir ihtimali hiç düşünmedim, hayallerimde hep futbolculuk vardı ama şimdi sakin kafayla düşündüğümde, futbolcu olmasaydım, müzisyen olurdum" verdiği cevapta dediği gibi, madem futbolu bıraktın, şarkıcılık hayalini gerçekleşme zamanı gelmiş demek be usta...
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