20 Ocak 2018 Cumartesi
Dinamo Bükreş-Aris Limassol Maçında Şike İddası
Büyük Şike kitabında Brett Forrest, şikeciliğin dünyanın dört bir tarafına nasıl yayıldığını, maçların nasıl ayarlandığını, kimin kime talimat verdiğini, maç esnasında bir el hareketi ya da şapkanın kafadan çıkarılmasıyla maçın gidişatının nasıl değiştiğini kanıtlarıyla uzun uzun açıklamış ve özellikle hazırlık maçlarında bu işin rahatça yapıldığını yazmıştı kitabında. Söz konusu kitapta organizatörlerin maçları nasıl ayarladığından tutun da, hakemlerin çaldığı "tuhaf" düdüklerden, ulusal federasyonların haberi olmadan oynanan milli maçlara kadar insana "pes bu kadarı da olmaz" dedirtecek tespitler yer alırken, Romanya basını geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta oynanan Dinamo Bükreş-Aris Limassol hazırlık maçında Brett Forrest'in yazdıklarını doğrular olayların gerçekleştiğini yazmış.
Gazeta Sporturilor'un aktardığına göre 5-0 Dinamo Bükreş'in galibiyetiyle biten maçta, ilk yarı kafa kafaya bir mücadele oynanırken, Rumen takımı 45. dakikada Mihai Popescu'nun attığı golle soyunma odasına önde gider ve ne olduysa ikinci yarıda olur. Maçın 70. dakikalarına doğru tribünden inen bir adam Güney Kıbrıs takımının kale arkasına doğru yönelip, orada bulunan başka biriyle hararetli bir konuşma yaptıktan sonra telefonla bir yerlerle konuşurlar ve tekrar tribündeki yerlerini alırlar. Bu olaylardan bir kaç dakika sonra Dinamo'nun geliştirdiği atakta Nemec'in vuruşunda kaleci alakasız bir yere atlar ve gol olur. Slovak oyuncu gole sevinmek yerine kaleciyi yaptığı davranıştan dolayı kınarken, sırtında bahis şirketi reklamı taşıyan hakem Dinamo'lu oyuncuya rakibine kızdığı gerekçesiyle sarı kart gösterir. Sırtında numara ve isim yazmayan bir formayla sahada boy gösteren Aris'li kaleci yediği diğer iki basit golden sonra yerini başka kaleciye bırakır da, o da bir gol daha yiyerek skorun 5-0 olmasını sağlar. Gazeta Sporturilor'un haberinde başka ayrıntılar da var, maçın ilk devresi biterken, bir bahis şirketi yöneticisi kendilerini aramış ve karşılaşmada üçten fazla gol olacağı yönünde büyük miktarda bahislerin oynandığını bildirmiş.
Maçla ilgili kısa bir video burada yer alıyor, buyurun...
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