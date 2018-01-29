Galatasaray:2-0:Osmanlıspor

İş yoğunluğunun arasında tatil yapmak iyi hoş, hele hele değişik ülkelere gidip, farklı kültürler ve mekanlar görmek oldukça kafa dinlendirici de, hafta sonuna gelmesi, maç gününe denk düşmesi ağzımızın tadını kaçırmıyor da değil. Bu hafta sonu da yurt dışında olunca maçı Galatasaray-Osmanlıspor maçını seyredemedik, özetleri izlemekle yetindik. Hal böyle olunca, özetlerden, twitter yorumlarından edindiğimiz izlenimleri paylaşıp, blog sayfalarında arşiv olması münasebetiyle resmi sitede galatasaray.org'tan maç yazısını aşağıda paylaşıyoruz.
*Maç N'Diaye krizi ile başlamış. Yurt dışından gelen teklifler oyuncunun "kafasını karıştırınca" Fatih Terim, N'Diaye'ye "Git ailenle zaman geçir, kafanı rahatlat. öyle gel" diyerek kadrodan çıkarmış.
*Denayer bu sene oldukça kötü performans sergiliyor, Tudor zamanında bekte olsun, stoperde olsun "faciaydı", Fatih Hoca geçen hafta Kayseri'de zorunluluktan Denayer'i stoperde oynattı ama orda da iki kritik hata yaptı ki bereket gol olmadı pozisyonlar. Bu hafta sonu Belçikalı topçu yine şans bulmuş ve yazılanlara bakılırsa "hatasız" bir oyun oynamış. Umarım böyle oynamaya devam eder ama benim ilk tercihim her zaman Maicon-Serdar olur...
*Özetten gördüğüm kadarıyla Feghouli'nin golünün yarısı Eren'e yazılmalı. Bu sene ikinci yada üçüncü pozisyon böyle, Eren'in kafayla yaptığı asist. Geçen hafta Kayseri'de golcülüğü ile ön plandaydı Eren, bu hafta da gol attırmış. Yeni hoca ile değişir bazı şeyler...
*Latovleviçi yine ıslıklanmış. Hoca değişti, yönetim değişti ama "bencil" taraftar değişmedi. Sami Yen'de asla böyle ortam yoktu, Fener'den Revivo geldi, Abdullah geldi, Beşiktaş'tan Ayhan geldi ama asla tepki görmedi, maç sonu yapılırdı gereken protesto. Oysa yeni stad yeni seyirci kitlesi oluşturdu, "önyargılı", acımasız "vefasız" bir seyirci kitlesi, taraftar demek yanlış olur... Fatih Terim maç sonu verdiği demeçte bu konuya değinmiş, umarım bundan sonra bu tarz "salaklıklar" görmeyiz.
*Maçın akıllarda kalacak en önemli pozisyonu ise Gomis'in attığı gol sonrası verdiği mesaj. Kayserispor maçı öncesi sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılınca Fanatik gazetesi yapıştırmıştı manşeti: "Gomis'in kasığına para sıkıştı" diye. Ahlaksızca suçlamışlardı Fransız oyuncuyu, para alamadığı için sakatlık bahanesiyle oynamadığı ima ediliyordu. Oysa herkes biliyordu ki Gomis oldukça profesyonel bir topçuyudu, bir sıkıntısı varsa evelemeden gevelemeden derdini söylerdi. Cumartesi gecesi "değerli(!) basının" istediği mesajı verdi, para için değil, arma için oynuyorum...
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 19. hafta maçında konuk ettiği Osmanlıspor’u 2-0 yendi. Takımımızın gollerini Feghouli ve Gomis kaydetti. Galatasaray böylece puanını 41’e çıkarırken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmanın ilk yarısında topa çok daha fazla sahip olan taraf Galatasaray’dı. Konuk ekip ise zaman zaman yakaladığı hızlı ataklarla Galatasaray kalesinde tehlike üretmeye çalıştı. Maçın 4. dakikasında sağ kanattan kullanılan kornerde Eren’in kafasıyla tehlike yaratan Galatasaray, 9’da da Garry Rodrigues’in sağ kanattan getirdiği atakta Tolga Ciğerci’nin bomboş pozisyonda topa dokunamamasıyla mutlak bir fırsatı kaçırdı. Dakika 16’da Selçuk’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maicıon’un kafası az farkla auta çıkarken; takımımız 22’de de yine Garry Rodrigues’in çıkardığı topa bu kez Feghouli’nin dokunamamasıyla bir gol fırsatını daha değerlendiremedi.
İlk 35 dakikalık bölümde konuk ekip Umar, Serdar ve Regattin gibi hızlı oyuncuları ile Galatasaray savunmasını zorlamaya çalıştı. 37. dakikada ise Galatasaray’ın golü geldi. Tolga Ciğerci’den aldığı pas sonucu Yasin’in kaldırdığı topta Eren Derdiyok kafayla müsait durumdaki Feghouli’yi gördü. Sofiane Feghouli’de Eren Derdiyok’un “Al da at” niteliğindeki pasını filelerle buluşturdu ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından Galatasaray 39’da Garry Rodrigues’in ceza sahası sağ çaprazından attığı şutla tehlike yaratsa da takımlar soyunma odasına 1-0’lık sonuçla gitti.
Maçın ikinci yarısına ise etkili başlayan taraf konuk Osmanlıspor’du. 50’de ceza sahası çizgisine çok yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler’in şutu auta çıkarken 51’de de Regattin’in ortasında Lumanza’nın boş durumdaki şutu Galatasaray kalesinde büyük bir tehlike yaşanmasına sebep oldu. Galatasaray’ın ikinci yarıdaki ilk tehlikesi ise 55’te geldi. Sol kanattan Latovlevici’nin çıkarttığı topta Eren pasını bekletmeden Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın ceza sahası sol çaprazından şutunu ise Karcemarskas topu kornere çeldi. 57’de ise Rodrigues’in kaleye paralel ortasında Yasin topa istediği gibi dokumadı.
Mücadelenin son 20 dakikasına girilirken Serdar Gürler’in ceza sahası dışından vuruşunda Muslera başarılıydı. 74. dakikada Yasin şutunda Karcemarskas’tan dönen topa Feghouli’nun müsait durumdaki kafası auta gitti. 79’da ise bu kez Feghouli’nin ön direğe ortasında Eren topu Karcemarskas’a nişanladı. 83’te de oyuna yeni giren Gomis’in önünü boşaltıp yaptığı vuruşta Litvanyalı kaleci golü önledi. Ancak Litvanyalı kalecinin art arda yaptığı kurtarışlar Gomis’e engel olamadı. Feghouli’nin ara pasıyla Rodrigues’in ön direğe çıkardığı topu ağlarla buluşturan Gomis maçın skorunu tayin etti: 2-0
Galatasaray-Osmanlıspor maçı öncesi, Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) standı Ali Sami Yen Spor kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine kuruldu. Her iki takımın oyuncuları bu standın arkasında birlikte poz verdi. Sezonun devre arasında hibrit çime dönüştürülen Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde ilk kez maç oynandı. Karşılaşma öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na da tribünlerde pankartlar ve tezahüratlarla destek olundu. "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" tezahüratları yapılırken her iki takım oyuncuları sahaya "Kalbimizle ve duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı.
STAT: Türk Telekom Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Selçuk (Belhanda 46), Tolga, Yasin (Donk 90), Rodrigues, Feghouli, Eren (Gomis 81)
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Lumanza, Mehmet Güven (Sokol Cikalleshi 72), Serdar, Musa (Özer 85), Regattin, Umar
GOLLER: Feghouli 37, Gomis 88
SARI KART: Mehmet Güven
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