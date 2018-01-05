5 Ocak 2018 Cuma
Johan Cruyff'un İki Çizgili Forması
Ajax ve Feyenoord sayesinde Avrupa'nın bildiği fakat kıta dışındakilerinin de "Total Futbolu" öğreneceği 1974 Dünya Kupası öncesi Hollanda milli takımında forma krizi yaşanır. Daha önce reklammış, sponsorlukmuş, bu bezlerde tarağı olmayan Hollanda Futbol Federasyonu, Almanya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi birdenbire Adidas'la forma sponsorluğu konusunda anlaşır. Hazır "Forma işini beleşe getirdik" diye sevinirken, Cruyff "çat kapı" gelir ve "Nasıl biz topçulara sormadan böyle bir anlaşma yaparsınız!" diye ortalığı yangın yerine çevirir. "Formalar bizim, federasyon biziz, size niye soralım?" dedikçe yetkililer, bizimki yapıştırır cevabı "Forma sizin de formanın üstünde benim kellem gözükecek"... Sarı Fare isyanında haklıdır, zira Adidas'ın "kanlısı" Puma ile sponsorluk anlaşması yapmıştır ve üç çizgili forma ile sahada olmak "yakışık kalmayacaktır"... Peki çözüm? Oldukça pratiktir: Portakalların 10 oyuncusu kolunda üç şeritli forma ile maçlara çıkarken, Cruyff'un formasından tek şerit sökülür... Adidas yetkilileri buna pek gönüllü olmasa da, Johan Cruyff'tur karşılarında olan, sözü bazen federasyon başkanından bile "ağırdır"...
Yazı: ultras/Movement Saat 00:44
Dosya: Dünya Kupası, Futbolcu
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder