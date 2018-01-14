14 Ocak 2018 Pazar
Facebook'taki Fotoğraflara Dikkat
Kuşkusuz ki sosyal medya hayatımızda büyük yer kaplıyor. Hele ki akıllı telefonların da çıkmasıyla dakika başı fotoğraf çekip, facebook yada instagramda paylaşıyoruz. Hatta, bu öyle bir çılgınlık ya da "hastalık"hali almış ki adam tuvalete gitse "X Cafenin tuvaletinde" diye yer paylaşımı yapacak. Tabii, bazen bu paylaşımlar "paylaşanların" başına bela da açmıyor değil? İş seyahatine gidiyorum diyen, "hatunlarla" Tayland'da çekilmiş fotolarla da yakalanıyor "çapkınlar", hastayım diye sınava girmeyen öğrenciyi facebooktaki "sinema" etiketi ele veriyor... Dinamo Moskova'nın golcüsü Pavel Pogrebnyak da sosyal medya kurbanları arasında yerini alacağa benziyor. Geçen aralık ayında takımının Anzhi ile oynayacağı maç öncesi hasta olduğu gerekçesiyle hocasından izin alan Pogrebnyak, evinde yatıp dinleneceği yere İnter-Juventus maçına gitmiş. Gitmiş gitmesine de, hatıra fotoğrafı çektirip, sosyal medyada yayınlamış. Doğal ki, fotoğrafı gören Dinamo yöneticileri küplere binmiş ve oyuncunun iş ahlakını hiçe saydığı için sözleşmesini fesh edip, 20 milyon euro da tazminat almak için girişimlere başlamış. Bir fotoğraf 20 milyon euro... Ya da kaç beğeni 20 milyon euro mu desek?
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