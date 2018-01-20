20 Ocak 2018 Cumartesi
Samsun Trafik Anarşisine Yenildi
Böyle yazıyordu 21 Aralık 1989 günkü Milliyet'in manşetinde. Malatya deplasmanına giderken meydana gelen kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer ve Mete ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde hayatını kaybetmiş, Yugoslav futbolcu Zoran Tomiç ise altı ay komada kaldıktan sonra ülkesinde vefat etmişti. Kırmızı-beyaz renklerine o gün siyahı da ekleyen Samsunsporlularun başı tekrardan sağ olsun, futbol şehitlerin mekanı cennet olsun...
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